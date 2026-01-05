Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Önemli adımlar atıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda güçlendiğini ve buna yönelik tarihi adımlar attığının altını çizdi. Erdoğan, "Artık kendi uçağını, silahını, gemisini, füzesini, tankını, topunu, siber sistemlerini en kaliteli şekilde üretebilen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı. Enerjide "tam bağımsız Türkiye" hedefine odaklandıklarını söyleyen Erdoğan, Nükleer enerji ile ülkemizi bir üst lige taşımaya gayret gösterirken, enerji verimliliği alanında da önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Önemli adımlar atıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son dönemdeki siyasi, ekonomik ve diplomatik hamlelerini Yeni Şafak'a anlattı. Küresel sistemdeki kırılmalar, çok kutuplu dünyanın getirdiği yeni dengeler ve Türkiye'nin bu koşullarda sergilediği bağımsız ve kararlı duruşuna vurgu yapan Erdoğan, çok önemli mesajlar verdi.

"ÇARESİZLİĞİN DEĞİL, UMUDUN SESİNİ YÜKSELTİYORUZ"

İnsanlığın, siyasi ve ekonomik fay hatlarının derinden sarsıldığı, küresel yönetim mekanizmalarının işlevsizleştiği sancılı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Erdoğan, "Sınamalarla dolu bu fırtınalı çağda Türkiye olarak biz, küresel sorunlara dikkat çekiyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu her platformda ortaya koyuyoruz. Küresel sistemdeki çarpıklıklara ‘Böyle gelmiş böyle gider' anlayışıyla bakmıyor, bölgesel ve küresel sorunlara rasyonel çözümler üretiyoruz. Çaresizliğin değil, umudun sesini yükseltiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Önemli adımlar atıyoruz!

"DÜNYAMIZ TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR İNSANİ KRİZLERE SAHNE OLUYOR"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın savaşlar, terörizm, göç krizi, iklim sorunları başta olmak üzere birbirine girmiş problemlerle eş zamanlı bir şekilde mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, "Dünyamız tarihte eşine az rastlanır insani krizlere sahne oluyor. Türkiye olarak, bütün bu olumsuzluklara gözlerimizi kapatıp kenarda durmuyor, tarihimizden aldığımız ilhamla dış politikada dik ve şahsiyetli bir duruş sergiliyoruz. İnsani yardım hamlelerimizle dost ve kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Önemli adımlar atıyoruz!

"BARIŞ VE İSTİKRARDAN YANA OLDUĞUMUZU EN YÜKSEK SESLE DİLLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin dünya üzerindeki tüm çatışmalara ve savaşlara karşı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail saldırganlığı, Suriye, Irak, Somali-Etiyopya, Sudan başta olmak üzere her sorunda barış ve istikrardan yana olduğumuzu en yüksek sesle dillendiriyoruz. Bu bölgelerde sağlanacak huzur ve barış ikliminin dünyanın karşı karşıya olduğu büyük krizin çözümü için anlamlı bir yol haritası ortaya koyacağını her platformda anlatıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Önemli adımlar atıyoruz!

"AZİM VE KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda güçlendiğini ve buna yönelik tarihi adımlar attıklarını aktaran Erdoğan, "Parasıyla müttefiklerinden dahi silah ve mühimmat alamayan bir Türkiye'den, kendi insan kaynağının zekâsı ve emeğiyle üretilen savunma sanayii ürünlerine kavuşmuş, yerlilik oranını yüzde 80'e ulaştırmış bir ülkeye dönüştük. Artık kendi uçağını, silahını, gemisini, füzesini, tankını, topunu, siber sistemlerini en kaliteli şekilde üretebilen bir ülkeyiz. Yolumuzun uzun olduğunu da hedeflerimize mutlaka ulaşacağımızı da biliyoruz. Asla umutsuzluk girdabına kapılmadan bu zorlu yolda azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Önemli adımlar atıyoruz!

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Enerjide "tam bağımsız Türkiye" hedefine odaklandıklarının altını çizen Erdoğan, "Ülkemizin müreffeh geleceğini; ayakları yere basan, sağlam enerji politikalarının garanti altına alacağına inanıyoruz. Kendi doğal gazımızı, petrolümüzü çıkartarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltırken, toplam kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ının üzerine çıkartmış durumdayız. Nükleer enerji ile ülkemizi bir üst lige taşımaya gayret gösterirken, enerji verimliliği alanında da önemli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

