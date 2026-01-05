Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Politika
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg News'a verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bunun Washington ile ilişkileri sağlamlaştırmaya ve NATO’nun güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg’e verdiği röportajda önemli mesajlar verdi. Bloomberg tarafından yönetilen sorulara yazılı olarak cevap veren Erdoğan, ABD ile ilişkiler, Türkiye’nin enerji politikası ve jeopolitik gelişmelere değindi...

ERDOĞAN "HAKSIZLIK" DEDİ

Eylül ayında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Doland Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunda bizzat gündeme getirdiğini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararını “haksız” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"

"NATO’NUN GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ VE GEREKLİDİR”"

Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye’nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD’nin yanı sıra NATO’nun güvenliği için de önemli ve gereklidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"

"ADİL BİR SONUCA ULAŞILMALI"

Halkbank davasını Türkiye’ye yönelik haksız bir girişim olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Bizim için esas olan, Türkiye’nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır. Görüşmeler bu çerçevede devam etmektedir. Temennimiz hem hukuka uygun hem de iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla mütenasip adil bir sonuca ulaşılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"

LNG TEDARİKİ

Özellikle ABD menşeli LNG tedarikinin kayda değer ölçüde artırdıklarını aktaran Erdoğan, ABD’nin Türkiye’nin LNG tedarik zincirinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

"DİKKATLİ VE DENGELİ HAREKET EDİLMELİ"

Türkiye’nin duruşu çok net olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz milli menfaatlerimiz ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ederiz. Hidrokarbon ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan bir ülke olarak enerji güvenliğimizi etkileyecek her başlıkta dikkatli ve dengeli hareket etmek durumundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"

"GÜÇLÜ VE DENGELİ DİPLOMATİK TEMASLAR YÜRÜTEBİLEN YEGANE AKTÖRÜZ"

Erdoğan, “Türkiye olarak hem Sayın Putin’le hem Sayın Zelenskiy’le doğrudan konuşabilen; aynı anda Washington, Brüksel hattında olsun NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde olsun somut girişimlerde bulunarak güçlü ve dengeli diplomatik temaslar yürütebilen yegane aktörüz” diye konuştu.

Türkiye, Hamas ile İsrail arasında ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasında da önemli aktörlerden biri oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu sık sık sertçe eleştiren Erdoğan, “Gazze’de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır. Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu’na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye’nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur. Biz hem Filistin tarafıyla derin tarihî bağlarımız hem İsrail’le geçmişte yürüttüğümüz güvenlik ve diplomasi kanalları hem de NATO üyesi bir ülke olarak bölgesel etkinliğimiz itibarıyla bu tür bir misyonun anahtar ülkesi konumundayız” ifadelerini kullandı.

