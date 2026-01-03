Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Devlet Bahçeli yönteme dikkat çekti: Maduro ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan birbirinin aynısı

MHP Genel Başkanı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicholas Maduro’ya yapılan ABD müdahalesini 15 Temmuz'a benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yöntemle birbirinin aynısı olduğuna dikkat çeken Bahçeli kamuoyuna farkındalık çağrısı yaptı.

Dünya ABD'nin Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu ülkeden çıkarmasına kilitlendi. ABD'nin yabancı bir devlete bu şekilde müdahalesine tepki gösterenlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli Maduro'ya yapılan yöntemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz'da yapılmak istenenin aynısı olduğuna dikkat çekti.

Devlet Bahçeli yönteme dikkat çekti: Maduro ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan birbirinin aynısı

"TANIDIK BİR KOMPLO"

Bahçeli Maduro'ya yapılanlar için 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yönteme benzeterek "Bizim tarafımızdan bilinen tanıdık bir komplodur." şeklinde yorumladı. Benzerliği kamuoyunun dikkatine sunulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

Devlet Bahçeli yönteme dikkat çekti: Maduro ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan birbirinin aynısı

"15 TEMMUZ İLE AYNI GİRİŞİM"

“ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur.

Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır.”

