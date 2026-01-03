Özgür Özel Maduro fotoğrafı paylaşıp Erdoğan'ı eleştirdi! Burhanettin Duran'dan cevap geldi

CHP Genel Başkanı Özgür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından iktidardan devrilmesiyle ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro'nun fotoğrafı üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi.

Özel, Erdoğan'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmamasına tepki göstererek "Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun." ifadelerini kullandı.

"MADURO ADİL OLMAYAN SEÇİMLER YAPTIĞINDA 'KARDEŞİM' DİYORDUN"

Özel'in paylaşımında geçen cümleler şu şekilde: "Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! ‘15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu’ diyordun. ‘Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız’ diye seslenip, destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında ‘kardeşim’ diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar"

https://x.com/eczozgurozel/status/2007513986221154472

BURHANETTİN DURAN: KUTUPLAŞMADAN ÇIKALIM SÖYLEMİYLE AÇIK BİR ÇELİŞKİDİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Paylaşımında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği ‘kutuplaşmadan çıkalım’ söylemiyle açık bir çelişkidir." ifadelerini kullanan Duran, Türkiye'nin dış politikasının sloganlarla değil, akılla yönetildiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI HAMASİ SLOGANLARLA DEĞİL, DEVLET AKLIYLA YÜRÜTÜLÜR"

Duran, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Özel’in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır. Türkiye’nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür. Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel muhataplara karşı her zaman Türkiye’nin menfaatlerini savunduğunu vurgulayan Duran, "Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, milli iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye’nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir."

https://x.com/burhanduran/status/2007526074796720351