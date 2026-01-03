ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk fotoğraf geldi

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, aylardır adeta "geliyorum" diyen saldırı sonrası ABD güçlerince iktidardan alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, eşiyle birlikte New York'a yargılanmak üzere götürüldüğünü duyurdu.
Öte yandan düne kadar ülkesinin devlet başkanıyken bugün mahkum durumuna düşen Maduro'nun ABD güçleri tarafından New York'a götürülürkenki hâli ortaya çıktı. Maduro'nun gözleri bağlı fotoğrafı paylaşıldı.