Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk fotoğraf geldi

ABD Başkanı Trump aylardır işaretini verdiği Venezuela'ya saldırı için bugün düğmeye bastı. Ülkenin devlet başkanı Maduro ve eşi ABD güçlerince yakalanarak New York'ta yargılanmak üzere alıkonuldu. Öte yandan yakalanan Maduro'nun ilk fotoğrafı da geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk fotoğraf geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 20:14

ABD Başkanı Donald Trump, aylardır adeta "geliyorum" diyen saldırı sonrası ABD güçlerince iktidardan alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, eşiyle birlikte New York'a yargılanmak üzere götürüldüğünü duyurdu.

MADURO'DAN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan düne kadar ülkesinin devlet başkanıyken bugün mahkum durumuna düşen Maduro'nun ABD güçleri tarafından New York'a götürülürkenki hâli ortaya çıktı. Maduro'nun gözleri bağlı fotoğrafı paylaşıldı.

ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk fotoğraf geldi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela operasyonu için dikkat çeken sözler: 'TV dizisi gibi izledim'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump bizzat duyurdu: "Maduro ve eşi yakalandı ve tutuklandı"
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.