ABD Başkanı Trump'tan Venezuela operasyonu için dikkat çeken sözler: 'TV dizisi gibi izledim'

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun yakalandığı anları canlı olarak izlediğini belirterek, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi" dedi.

"MADURO ÇİFTİ NEW YORK'A GÖTÜRÜLECEK"

Trump, Maduro çiftinin bir gemiye nakledildiğini ve yargılanmak üzere doğrudan New York’a götürüleceklerini duyurdu.

YENİ LİDER KİM OLACAK?

Ülkesinin Venezuela'nın petrol endüstrisine çok güçlü bir şekilde müdahil olacağını belirterek, "Dünyadaki en iyi, en büyük petrol şirketlerine sahibiz ve onlar da bu işin içinde çok aktif rol alacaklar" dedi.

Trump ayrıca "Başka birinin onun bıraktığı yerden devam etmesine izin verme riskini göze alamayız. Bu yüzden bu kararı şimdi veriyoruz. Sürece çok müdahil olacağız ve Venezuela halkına hak ettiği özgürlüğü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruya, "Bunu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Venezuela'nın bir devlet başkanı yardımcısı var" cevabını verdi.