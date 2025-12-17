Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD Venezuela'yı kuşattı! Donald Trump, Maduro rejimini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de uyuşturucu trafiğini engellemek için ablukaya aldığı Venezuela'ya baskıyı giderek artırıyor. ABD donanmasının Venezuela'yı tamamen kuşattığını belirten Donald Trump, "Oraya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum" dedi. Trump, Maduro yönetimini de terör örgütü ilan etti.

ABD Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha yönetimini sert şekilde hedef aldı.

"VENEZUELA TAMAMEN KUŞATILDI"

Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını kaydeden Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Venezuela'yı kuşattı! Donald Trump, Maduro rejimini terör örgütü ilan etti

GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN PETROL TANKERLERİNE BLOKE

Söz konusu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.

ABD Venezuela'yı kuşattı! Donald Trump, Maduro rejimini terör örgütü ilan etti

Venezuela'da yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu savunan Trump, "kendilerinden çalınan" petrol sahalarından elde edilen petrol ile Venezuela yönetiminin finanse edildiğini ileri sürdü.

ABD Venezuela'yı kuşattı! Donald Trump, Maduro rejimini terör örgütü ilan etti

MADURO REJİMİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

Trump, "Varlıklarımızın çalınması, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok başka nedenden dolayı, Venezuela rejimi yabancı terör örgütü olarak tanımlanmıştır." dedi.

ABD Venezuela'yı kuşattı! Donald Trump, Maduro rejimini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmelidir." vurgusunu yaptı.

ETİKETLER
#donald trump
#nicolas maduro
#venezuela
#Petrol Blokajı
#Venezuela Krizi
#Yabancı Terör Örgütü
#Dünya
