TGRT Haber
14°
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlere tepki: Yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlere sert tepki gösterdi. Tehditlerin yok hükmünde olduğunun altını çizen Çelik, "Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir" dedi.

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlere tepki: Yok hükmündedir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
10:40
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
10:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden ‘Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlere tepki gösterdi.

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlere tepki: Yok hükmündedir

"TEHDİTLER YOK HÜKMÜNDEDİR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman ‘Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir. Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir.

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlere tepki: Yok hükmündedir

"MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ VAR OLSUN, BİRLİĞİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZ EBEDİ OLSUN"

Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir. Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da ‘bir' olduğumuzu ve ‘birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

https://x.com/omerrcelik/status/2008072975153496416

