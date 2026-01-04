Hüseyin Yayman’dan CHP liderine çok sert tepki: "Hadsiz Özgür Özel"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, CHP lideri Özgür Özel’in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

Özgür Özel'in söz konusu sözlerini “rezil” olarak nitelendiren Yayman, CHP liderinin dış politika konularında devlet ciddiyetinden uzak bir yaklaşım sergilediğini savundu.

"HADSİZ ÖZGÜR ÖZEL İYİ DİNLE!"

Yayman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hadsiz Özgür Özel İyi dinle!! Pavyonda para dağıtan, mezar başında içki içen, katil Beşşar Esad destekçisi Özgür Özel

ağzından çıkanı kulağın duysun.. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen dış politika, krizlerin uzağında duran değil, çözümün merkezinde yer alan bir anlayışı temsil etmektedir. Bu duruş, geçici alkışlara değil, kalıcı saygınlığa dayanmaktadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaklaşımı, devlet aklından çok iç siyasete ve dar hesaplara sıkışmış bir siyasi refleksi yansıtmaktadır.

Türkiye’yi uluslararası arenada güçlendirmek yerine, yabancı çevrelerin onayını siyaset zanneden bu anlayış; sadece bağımlılık üretmektedir. İlgi görmediğinde sergilenen hayal kırıklığı ise, vizyon eksikliğinin doğal sonucudur. Dış politika; kişisel hesapların, günlük polemiklerin ya da dar parti çıkarlarının alanı değildir. En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin, Türkiye’ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir. Bu tutum, ne milletimizin beklentileriyle ne de devlet geleneğimizle örtüşmektedir. Türkiye, ufku sınırlı çapsız söylemlere değil; milletimizin gücünü dünyaya taşıyan kararlı bir liderliğe sahiptir.

https://x.com/HuseyinYayman/status/2007585408599900365