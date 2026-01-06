Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin kaçırdığı Maduro'yu tanımayan AB Delcy Rodriguez'i de meşru lider saymadı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınmadı. AB, Rodriguez'i meşru lider olarak görmediklerini bildirdi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 15:22
|
06.01.2026
06.01.2026
saat ikonu 15:22

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Venezuela'daki yetkinin bir seçim süreciyle verildiğini ancak bu sürecin halkın demokratik değişim talebine saygı duymadığını ifade eden Hipper, Venezuela'nın geleceğinin demokratik değişime yol açacak kapsayıcı bir diyalogla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

''RODRİGUEZ BİZİM İÇİN MEŞRU LİDER DEĞİL''

Hipper, bu sürece demokratik yollarla seçilmiş muhalefet liderlerinin de dahil olması gerektiğinin altını çizdi.

AB'nin tutumunun değişmediğine işaret eden Hipper, "Başkan Maduro'yu meşru lider olarak kabul etmedik. Durum Rodriguez için de geçerli. Ancak kendi çıkarlarımızı korumak ve ilkelerimizi muhafaza etmek için Venezuelalı yetkililerle hedefli angajmanımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ABD'nin kaçırdığı Maduro'yu tanımayan AB Delcy Rodriguez'i de meşru lider saymadı

RODRİGUEZ 8 SENEDİR GÖREVDEYDİ

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

ABD'nin kaçırdığı Maduro'yu tanımayan AB Delcy Rodriguez'i de meşru lider saymadı

Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

ABD'nin kaçırdığı Maduro'yu tanımayan AB Delcy Rodriguez'i de meşru lider saymadı

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD'nin kaçırdığı Maduro'yu tanımayan AB Delcy Rodriguez'i de meşru lider saymadı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD'nin kaçırdığı Maduro'yu tanımayan AB Delcy Rodriguez'i de meşru lider saymadı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!
Venezuela lideri Maduro nasıl yakalandı? CIA'in taktiği yine aynı: Evinin aynısını inşa ettiler, casus en yakınındaydı
