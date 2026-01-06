Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin operasyonuyla yakalandı ve New York’un Brooklyn semtindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) konuldu. Buradaki cezaevi ünlü tutukluların kaldığı yer olarak biliniyor. Maduro burada günde 23 saat hücrede tutulacak sadece 1 saatliğine dışarı çıkabilecek.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM BU CEZAEVİNDEYDİ

1994 yılında kurulan MDC Brooklyn, New York'ta federal davaları bekleyen tutuklular için kullanılan tek cezaevi. Burada yaklaşık 1300 kadın ve erken tutulduğu biliniyor.

Hapishanede daha önce Jeffrey Epstein davasıyla tanınan Ghislaine Maxwell, müzik dünyasının ünlü ismi Sean ''Diddy'' Combs ve Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez gibi isimler de kaldı.

''SAĞLIKSIZ KOŞULLAR'', ''İNSANLIK DIŞI''

Bu cezaevi, tutuklular ve avukatları tarafından 'insanlık dışı' olarak tanımlanıyor ve sağlıksız koşulları nedeniyle eleştiriliyor.

Eski federal savcı Mitchell Epner, MDC Brooklyn’de her tutuklunun şiddet riski altında olduğunu, ancak Maduro gibi siyasi açıdan sembolik bir ismin çeteler ya da ‘tekil saldırganlar’ tarafından hedef alınma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

23 SAAT HÜCREDE KALACAK

Cezaevinin eski müdürü Cameron Lindsay, Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun muhtemelen diğer tutuklulardan izole bir şekilde tutulduğunu söyledi. Lindsay, ''Muhtemelen tek başına bir katta tutulacak. Bu son derece hassas ve yüksek güvenlikli bir operasyon'' dedi.

Maduro, günde 23 saat hücresinde tutulacak, yemekleri ise hücresine getirilecek ve haftada 3 kez duş alma hakkı olacak. Bu koşullar eşi Flores için de geçerli.

ŞİDDET VE YASA DIŞI EŞYA SOKULMASI DAVALARI

Yetkililer, son 2 yılda cezaevinde bazı iyileşmeler olduğunu belirtiyor fakat sorunlar devam ediyor. 2025 Eylül’ünde Adalet Bakanlığı, MDC Brooklyn’de şiddet ve yasadışı eşya sokulmasıyla bağlantılı 25 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. Bu davalar arasında, bir gardiyanın yeleğinin altına gizleyerek uyuşturucu soktuğu ve bir çete üyesinin cips paketinde seramik neşter kaçırdığı iddiaları da yer aldı.

Maduro’nun bu koşullar altında ne kadar süre tutulacağı ve güvenlik rejiminin nasıl uygulanacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

KANALİZASYON ATIKLARI VE KEMİRGEN DIŞKISI

Öte yandan bu cezaevinde 2019 yılında yaşanan elektrik yangını sonrası kış ortasında hücrelerde ısı ve elektriksiz kalan mahkûmlar olmuştu. 2024’te iki tutuklu, diğer mahkûmlar tarafından el yapımı silahlarla öldürüldü.

Ghislaine Maxwell, hücresinde ham kanalizasyon atıkları ve kemirgen dışkısı bulunduğunu söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Cezaevleri Bürosu (BOP) yorum talebine cevap vermezken, Eylül 2025’te yayımlanan bir raporda, personel artışı ve reformlar sayesinde koşulların iyileştiğini savundu.