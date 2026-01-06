Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya saldırı sırasında alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne konuldu. Maduro'nun burada günde 23 saat hücrede sadece 1 saat dışarıda tutulacağı belirtiliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 09:32

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin operasyonuyla yakalandı ve New York’un Brooklyn semtindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) konuldu. Buradaki cezaevi ünlü tutukluların kaldığı yer olarak biliniyor. Maduro burada günde 23 saat hücrede tutulacak sadece 1 saatliğine dışarı çıkabilecek.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM BU CEZAEVİNDEYDİ

1994 yılında kurulan MDC Brooklyn, New York'ta federal davaları bekleyen tutuklular için kullanılan tek cezaevi. Burada yaklaşık 1300 kadın ve erken tutulduğu biliniyor.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

Hapishanede daha önce Jeffrey Epstein davasıyla tanınan Ghislaine Maxwell, müzik dünyasının ünlü ismi Sean ''Diddy'' Combs ve Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez gibi isimler de kaldı.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

''SAĞLIKSIZ KOŞULLAR'', ''İNSANLIK DIŞI''

Bu cezaevi, tutuklular ve avukatları tarafından 'insanlık dışı' olarak tanımlanıyor ve sağlıksız koşulları nedeniyle eleştiriliyor.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

Eski federal savcı Mitchell Epner, MDC Brooklyn’de her tutuklunun şiddet riski altında olduğunu, ancak Maduro gibi siyasi açıdan sembolik bir ismin çeteler ya da ‘tekil saldırganlar’ tarafından hedef alınma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

23 SAAT HÜCREDE KALACAK

Cezaevinin eski müdürü Cameron Lindsay, Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun muhtemelen diğer tutuklulardan izole bir şekilde tutulduğunu söyledi. Lindsay, ''Muhtemelen tek başına bir katta tutulacak. Bu son derece hassas ve yüksek güvenlikli bir operasyon'' dedi.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

Maduro, günde 23 saat hücresinde tutulacak, yemekleri ise hücresine getirilecek ve haftada 3 kez duş alma hakkı olacak. Bu koşullar eşi Flores için de geçerli.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

ŞİDDET VE YASA DIŞI EŞYA SOKULMASI DAVALARI

Yetkililer, son 2 yılda cezaevinde bazı iyileşmeler olduğunu belirtiyor fakat sorunlar devam ediyor. 2025 Eylül’ünde Adalet Bakanlığı, MDC Brooklyn’de şiddet ve yasadışı eşya sokulmasıyla bağlantılı 25 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. Bu davalar arasında, bir gardiyanın yeleğinin altına gizleyerek uyuşturucu soktuğu ve bir çete üyesinin cips paketinde seramik neşter kaçırdığı iddiaları da yer aldı.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

Maduro’nun bu koşullar altında ne kadar süre tutulacağı ve güvenlik rejiminin nasıl uygulanacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

KANALİZASYON ATIKLARI VE KEMİRGEN DIŞKISI

Öte yandan bu cezaevinde 2019 yılında yaşanan elektrik yangını sonrası kış ortasında hücrelerde ısı ve elektriksiz kalan mahkûmlar olmuştu. 2024’te iki tutuklu, diğer mahkûmlar tarafından el yapımı silahlarla öldürüldü.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

Ghislaine Maxwell, hücresinde ham kanalizasyon atıkları ve kemirgen dışkısı bulunduğunu söylemişti.

Venezuela devrik lideri Maduro hangi şartlar altında cezaevinde kalacak? 23 saat hücresinde olacak!

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Cezaevleri Bürosu (BOP) yorum talebine cevap vermezken, Eylül 2025’te yayımlanan bir raporda, personel artışı ve reformlar sayesinde koşulların iyileştiğini savundu.

Maduro'nun güvendiği dağlara kar yağdı! Venezuela ihanet iddiasıyla çalkalanıyor: ABD'ye 'içeriden' yardım etti
Venezuela lideri Maduro nasıl yakalandı? CIA'in taktiği yine aynı: Evinin aynısını inşa ettiler, casus en yakınındaydı
TGRT Haber
