Maduro'nun güvendiği dağlara kar yağdı! Venezuela ihanet iddiasıyla çalkalanıyor: ABD'ye 'içeriden' yardım etti

Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro eşi Cilia Flores'in alıkonmasını konuşurken Kolombiya'dan oldukça dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Kolombiya'nın eski devlet başkanı yardımcısı Francisco Santos, Maduro'nun çok güvendiği yardımcısı Delcy Rodriguez'i ihanetle suçladı. Santos, Rodriguez'in Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğini söyleyerek, ABD'ye "içeriden" yardım ettiğini söyledi.

''MADURO'YU KAÇIRMADILAR, TESLİM ETTİLER''

Kolombiya'da yayın yapan NTN24'e konuşan Santos, "Onu kaçırmadılar. Onu teslim ettiler. Ben Delcy Rodriguez'in onu teslim ettiğine kesinlikle eminim. Elimizdeki bütün veri ve bilgileri bir araya getirdiğimizde onun teslim edildiğinizi görüyoruz" dedi.

Santos, "ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerini "çok pragmatik" olarak yorumlayan Santos, "Trump, Delcy'nin geçiş sürecini yöneteceğini söyledi. O da bu rol hakkında çok netti" dedi.

Öte yandan 2002-2010 yılları arasında Venezuela'nın devlet başkanı yardımcısı olarak görev alan Santos daha sonra Kolombiya'nın ABD büyükelçisi olarak görev almıştı.

''RODRİGUEZ DAHA 'MAKUL' BİR SEÇENEK''

Bir diğer yandan ABD basınında The New York Times (NYT) da Rodriguez'in, Venezuela için daha 'makul' bir seçenek olduğunu yazdı. NYT gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Maduro'nun son haftalarda kamuoyuna yansıyan "rahat" tavırları, Trump'ın ekibindeki bazı isimler tarafından "ABD'yi ciddiye almamak" ve "blöf yapmak" olarak yorumlandı. Kaynaklar, Maduro'nun bu tavırlarının, Beyaz Saray'ın Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini hayata geçirme kararını etkilediğini savundu.

''ABD'Lİ YETKİLİLER 'MAKUL' İSİM ÜZERİNDE ANLAŞTI''

ABD'li yetkililerin haftalar önce Maduro'nun yerini alacak "makul" bir isim üzerinde uzlaşarak Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de karar kıldığını belirten kaynaklar, bu kararda Rodriguez'in gelecekte Amerikan enerji yatırımlarını koruyabileceği görüşünün etkili olduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Rodriguez'in "kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmediklerini ancak onunla Maduro ile mümkün olmayan ölçüde profesyonel bir ilişki kurulabileceğini" düşündüklerini söyledi.

Trump yönetiminin Nobel ödüllü muhalif lider Maria Corina Machado'yu devre dışı bırakarak Rodriguez'i seçenek olarak görmesi, "çıkar odaklı" bir yaklaşımın göstergesi olarak yorumlanıyor.

Rodriguez ile kurulacak ilişkinin ABD'nin çıkarlarına uyulması şartına bağlı olacağı ve aksi halde yeni askeri adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.