Venezuela devrik lideri Maduro için Türkiye iddiası doğru çıktı: ABD'li senatör teklifi anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. Bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak olan Maduro için Türkiye'ye gitmesi teklif edildiği iddiası doğrulandı.

''O KORKUNÇ BİR SUÇLU, KATİL!''

Trump, Florida'dan Washington'a geçerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bu esnada Trump'ın konuşması sırasında araya giren Senatör Lindsey Graham, "Şunu söyleyebilir miyim: elde ettiğimiz şey iyi bir şey, kötü bir şey değil. Başkan Biden adamın başına 25 milyar dolarlık ödül koydu. Neden? Çünkü o korkunç bir suçlu, bir katildi, insanlarımızı zehirliyordu. Her yönetim onun ülkemiz için bir tehdit olduğunu söyledi. O kötü bir adam. Ama bu konuda gerçekten bir şey yapan ilk kişi Başkan Trump" dedi.

''MADURO BUGÜN TÜRKİYE'DE OLABİLİRDİ''

Açıklamasında Türkiye'ye vurgu yapan Graham, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Yani ABD'yi tehdit eden komünist bir diktatörlük olmayı bırakmanız ve başka bir yere gitmeniz gerektiği söyleniyorsa, bu teklifi kabul etmeniz iyi olur. Maduro'nun suçlayacak kimsesi yok, kendisi hariç. Başkan, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump'a meydan okumayı seçti ve hak ettiği gibi hapiste. Ve her başkan aynı şeyi söyledi ama bunu yapan Trump oldu" ifadelerini kullandı.

MADURO HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Bugün Maduro, Federal Mahkeme'de hakim karşısına çıkacak. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.

Venezuela'ya saldırının doğru olduğunu savunan ABD lideri Trump, bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savundu.

Trump, Venezuela'ya ikinci bir saldırı için hazırlıkların tamamlandığını fakat gerek olduğunu düşünmediğini söyledi. ABD lideri, ''Venezuela uygun davranmazsa ikinci bir saldırı yapacağız.'' dedi. Trump ayrıca, ''ABD'nin Venezuela'da petrol ve diğer kaynaklara tam erişime ihtiyaç var.'' söyledi.