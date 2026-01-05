Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Venezuela devrik lideri Nicolas Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'den Trump'a işbirliği teklifi

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından geçici olarak görevlendirilen Delcy Rodriguez, ABD hükümetine işbirliği çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores alıkondu. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi. Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı.

Venezuela devrik lideri Nicolas Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'den Trump'a işbirliği teklifi

ABD'YE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi.

Rodriguez, Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

Venezuela devrik lideri Nicolas Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'den Trump'a işbirliği teklifi

ABD hükümetini işbirliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.

Venezuela devrik lideri Nicolas Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'den Trump'a işbirliği teklifi

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

VENEZEUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Venezuela devrik lideri Nicolas Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'den Trump'a işbirliği teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Venezuela devrik lideri Nicolas Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'den Trump'a işbirliği teklifi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

