Bu paylaşım ortalığı karıştırdı: Sırada Grönland mi var? Danimarka'dan tepki gecikmedi

ABD'nin Venezuela'ya saldırısıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyması uluslararası arenada yeni tartışma başlattı. Bu tartışmanın fitilini ateşleyenlerden biri de Donald Trump’a yakın çevreden gelen bir sosyal medya paylaşımı oldu.

Trump'ın eski danışmanı Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, sosyal medya platformu X'te Grönland haritasının üzerine ABD bayrağının yerleştirildiği bir görseli paylaştı, üzerine ise ''yakında'' notunu düştü.

https://x.com/KatieMiller/status/2007541679293944266

Miller'ın bu paylaşımı bazı kesimlerce, ''Maduro'nun ardından sıradaki hedefin Grönland olduğu'' yönünde yorumlandı.

YENİ HEDEF GRÖNLAND Mİ?

Paylaşımın zamanlaması, ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesinin hemen sonrasına denk geldiği için uluslararası kamuoyunda yankı buldu. Miller’ın bu çıkışı, Trump yönetiminin küresel arenadaki politikalarının ne yönde ilerleyebileceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

DANİMARKA'DAN SERT TEPKİ

Paylaşım Danimarka'da da seslerin yükselmesine neden oldu ve sert bir tepki geldi. Danimarka’nın Washington Büyükelçisi Jesper Møller Sørensen, Miller’ın söz konusu gönderisini alıntılayarak diplomatik bir uyarı yaptı ve iki ülkenin uzun süredir müttefik olduğunu hatırlattı. Sørensen, ABD’den “Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesini” beklediklerini vurguladı.