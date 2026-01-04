ABD'nin Venezuela saldırısının ardından ülke kaosa sürüklendi: Kabus henüz bitmedi!

Venezuela sokakları ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen saldırının ardından kaosa sürüklendi. Maduro'nun silahlı destekçileri, ülke genelinde isyan çıkardı ve geri gönderilmesini talep etti. Valencia'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi New York Post'a şu açıklamalarda bulundu:

"Kabus henüz bitmedi. Maduro gitti. Ama destekçileri hala burada. Eğer bir şey söylersem ve ismimi verirsem tutuklanmaktan korkuyorum. İnsanlar çok korkuyor."

ŞEHRİN SOKAKLARI 'TAMAMEN ÖLÜ'

Maduro destekçileri dışında şehrin sokakları 'tamamen ölü'. İnsanlar evlerinden sadece marketlere gitmek için çıkıyor ve adeta koşarak gidiyorlar. Erzak almak için ise uzun kuyruklarda beklemeye razı olmak zorundalar.

Bölgede yaşayan bir kişi, "İnsanlar sanki yarın dünyanın sonu gelecekmiş gibi alışveriş yapıyorlar. Hala korku var çünkü bu, her türlü muhalefete karşı çok sert davranan bir askeri diktatörlüktü'' dedi.

Şehirlerde hala silahlı grupların dolaştığını söyleyen sakinler, yiyeceklerinin, malzemelerinin çalınmasının korktuklarını ifade ettiler.

HALK DA MÜDAHALEYİ BEKLİYORDU

70 yaşındaki bir kişi, ağustos ayından beri ABD müdahalesini beklediğini ve erzak stoklamaya başladığını söyledi. Korku ve belirsizliğe rağmen ise Maduro'nun tutuklanması ve suçlanmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi.

Öte yandan saldırının ardından şehirdeki benzin istasyonları kapatıldı, metro ve otobüs seferleri durduruldu.