ABD Başkanı Trump'ın emriyle düzenlenen Venezuela saldırısı uydudan böyle görüntülendi

Ocak 04, 2026 11:13
1
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalama ve tutuklama operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya saldırı emriyle başlayan, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanmasıyla son bulan saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı. 

 

2
ABD'nin Venezuela operasyonunun uydu görüntüleri

ABD'nin Venezuela saldırısı kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken yayınlanan uydu görüntüleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Vantor isimli uydu görüntüleme şirketinin yayımladığı görüntülerde, Venezuela'nın başkent Karakas'ın güneyindeki bir askeri üste meydana gelen hasar görüldü.

 

3
ABD'nin Venezuela operasyonunun uydu görüntüleri

Bölgenin daha önce çekilmiş görüntülerini de yayınlayan şirket birçok binanın yok edildiğini ve bölgedeki bazı yapıların da hasar gördüğünü aktardı.

 

4
ABD'nin Venezuela operasyonunun uydu görüntüleri

Venezuela'daki Fuerte Tiuna isimli askeri üste meydana gelen hasarın boyutu gözler önüne serilirken askeri üste üst düzey yetkililerin resmi konutları ve stratejik altyapıları da bulunuyor. 

5
ABD'nin Venezuela operasyonunun uydu görüntüleri

ABD'nin askeri operasyonunda ana hedefin burası olduğu da belirtildi.

 

6
ABD'nin Venezuela operasyonunun uydu görüntüleri

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump operasyon sonrasında Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını açıklamış ve Maduro ile eşi bu sabah New York'a ulaşmıştı.

