Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı

Ocak 06, 2026 15:29
1
Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı

Farklı ülkelerdeki otomotiv üreticileri sıkı bir yarış halinde. Yapılan teknolojik geliştirmelerle yeni marka ve modeller kullanıcıya sunuluyor. Küresel piyasalarda yer edinmek isteyen otomotiv devleri de gelişmelere öncülük ediyor. companiesmarketcap.com sitesinde paylaşılan veriler ise dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisini ortaya çıkardı. Mercedes, Ferrari ve Volkswagen gibi markaların listenin son sıralarda yer alması dikkat çekti.

2
Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı

Otomobil üreticilerinin piyasa değerlerinin yer aldığı listede Türk otomobil üreticilerinden Ford Otosan, 7,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle 41. sırada, Tofaş ise 2,9 milyar dolarla 50. sırada yer aldı. Türk kullanıcıları tarafından da yoğun şekilde talep gören ve yılladır piyasanın en pahalı modellerini üreten Mercedes, Ferrari ve Volkswagen ise ilk üçe giremedi…

3
TESLA

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 OTOMOTİV ÜRETİCİSİ

1 NUMARA TESLA: 1.520

4
TOYOTA

2 NUMARA TOYOTA: 282,1

5
XİAOMİ

3 NUMARA XİAOMİ: 132,9

6
BYD

4 NUMARA BYD: 128,5

7
G. MOTORS

5 NUMARA G. MOTORS: 78,9

8
MERCEDES

6 NUMARA MERCEDES: 68,3

9
FERRARİ

7 NUMARA FERRARİ: 66,9

10
BMW

8 NUMARA BMW: 66,7

11
VOLKSWAGEN

9 NUMARA VOLKSWAGEN: 62,2

12
Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı

10 NUMARA M. SUZUKİ INDİA: 58,3 MİLYAR DOLAR

13
Çin

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE SAHİP İLK 50 OTOMOBİL ÜRETİCİSİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

ÇİN: 17

14
JAPONYA

JAPONYA:8

15
ABD

ABD: 6

16
HİNDİSTAN

HİNDİSTAN: 5

17
ALMANYA

ALMANYA: 4

18
G. KORE

G. KORE: 3

19
TÜRKİYE

TÜRKİYE: 2

20
FRANSA

FRANSA: 1

21
İTALYA

İTALYA: 1

22
İSVEÇ

İSVEÇ: 1

23
HOLLANDA

HOLLANDA: 1

24
VİETNAM

VİETNAM: 1

