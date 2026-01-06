Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı

Farklı ülkelerdeki otomotiv üreticileri sıkı bir yarış halinde. Yapılan teknolojik geliştirmelerle yeni marka ve modeller kullanıcıya sunuluyor. Küresel piyasalarda yer edinmek isteyen otomotiv devleri de gelişmelere öncülük ediyor. companiesmarketcap.com sitesinde paylaşılan veriler ise dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisini ortaya çıkardı. Mercedes, Ferrari ve Volkswagen gibi markaların listenin son sıralarda yer alması dikkat çekti.