Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Farklı ülkelerdeki otomotiv üreticileri sıkı bir yarış halinde. Yapılan teknolojik geliştirmelerle yeni marka ve modeller kullanıcıya sunuluyor. Küresel piyasalarda yer edinmek isteyen otomotiv devleri de gelişmelere öncülük ediyor. companiesmarketcap.com sitesinde paylaşılan veriler ise dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisini ortaya çıkardı. Mercedes, Ferrari ve Volkswagen gibi markaların listenin son sıralarda yer alması dikkat çekti.
Otomobil üreticilerinin piyasa değerlerinin yer aldığı listede Türk otomobil üreticilerinden Ford Otosan, 7,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle 41. sırada, Tofaş ise 2,9 milyar dolarla 50. sırada yer aldı. Türk kullanıcıları tarafından da yoğun şekilde talep gören ve yılladır piyasanın en pahalı modellerini üreten Mercedes, Ferrari ve Volkswagen ise ilk üçe giremedi…
1 NUMARA TESLA: 1.520
2 NUMARA TOYOTA: 282,1
3 NUMARA XİAOMİ: 132,9
4 NUMARA BYD: 128,5
5 NUMARA G. MOTORS: 78,9
6 NUMARA MERCEDES: 68,3
7 NUMARA FERRARİ: 66,9
8 NUMARA BMW: 66,7
9 NUMARA VOLKSWAGEN: 62,2
10 NUMARA M. SUZUKİ INDİA: 58,3 MİLYAR DOLAR
ÇİN: 17
JAPONYA:8
ABD: 6
HİNDİSTAN: 5
ALMANYA: 4
G. KORE: 3
TÜRKİYE: 2
FRANSA: 1
İTALYA: 1
İSVEÇ: 1
HOLLANDA: 1
VİETNAM: 1