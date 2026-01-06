Menü Kapat
 Murat Makas

Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolduktan 8 gün sonra göletin dibindeki otomobilinin içerisinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal, son yolculuğuna uğurlandı. Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı.

|
GİRİŞ:
06.01.2026
10:34
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
10:36

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 8 gündür aranan Elif Kumal’dan (34) acı haber geldi. Erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal’ın ölüm nedeni suda boğulma olarak açıklandı.

Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı

ELİF KUMAL'A AİT ARAÇ İNCELENDİ

Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarılan, kayıp Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı. Göletten çıkarılmasının ardından aracın içi İHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.

Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı

ÖN LASTİKLER PATLAK ÇIKTI

Öte yandan araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı

Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu. Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

