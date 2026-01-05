Elif Kumal'ın annesinin vedası yürek burktu

Kategoriler
Balıkesir'de erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra 8 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Elif Kumal’dan acı haber geldi. Kumal’ın cansız bedeni, Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilinin sürücü koltuğunda bulundu.
Yapılan otopsinin ardından ailenin Balıkesir Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'nde bulunan evine getiren Elif Kumal'dan, gözyaşları içerisinde helallik alındı. Acılı anne Aynur Kumal ve yenge Fatma Kumal, yakınlarının yardımıyla ayakta zor durdu. Başsağlığı dilekleri ile taziyeleri kabul eden abi İbrahim Kumal da zor anlar yaşadı. Köy camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kumal, köy mezarlığına defnedildi.