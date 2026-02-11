Hurda araç sahipleri dikkat! 700 bin araç için düğmeye basıldı!

YEDİEMİNLER DOLUP TAŞMIŞTI

Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araç uzun yıllardır çürümeye yüz tutmuştu. Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bu araçların trafiğe kazandırılacağı ve araç fiyatlarının sert düşüş yaşayacağını iddia eden uzmanlar da ortaya çıkmıştı ancak fiyatlarda değişiklik aksine yükseliş meydana gelmişti.

