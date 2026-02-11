Hurda araç sahipleri dikkat! 700 bin araç için düğmeye basıldı!

Kategoriler
Hurda araç sahipleri için beklenen haber geldi. Hükümet, haczi kalkmış ama hala yediemin otoparklarında bekleyen mal ve araçların nasıl tasfiye edileceğini düzenleyen tebliği yürürlükten kaldırdı. Buna göre yıllardır yedieminlerde bekleyen araçlara ilişkin yeni düzenleme yapılabilecek. ÖTV'siz araç alımına ilişkin Meclis komisyonunda görüşülen kanun teklifi de gündemde...
NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ Resmi Gazete'de yapılan duyuruyla yürürlükten kaldırıldı.
İcra ve İflâs Kanunu kapsamında muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların aynı kanunun geçici 20'nci maddesi uyarınca tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu.
Tebliğ hükümleri, 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malları kapsıyordu.
Yedieminlerde uzun yıllardır yatan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte bu araçlara ne olacağı beklentisi de ortaya çıkmaya başladı. Özel Tüketim Vergisiz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.
Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araç uzun yıllardır çürümeye yüz tutmuştu. Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bu araçların trafiğe kazandırılacağı ve araç fiyatlarının sert düşüş yaşayacağını iddia eden uzmanlar da ortaya çıkmıştı ancak fiyatlarda değişiklik aksine yükseliş meydana gelmişti.
Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.