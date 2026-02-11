Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ortak zam! İşte masadaki 3 büyük formül!

Şubat 11, 2026 09:40
1
emekli maaşı

Hükümet, emeklilik sisteminde adaleti sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform paketi hazırlıyor. 2026'nın ikinci yarısında iyileştirmelerin başlaması, 2027'de ise sistemin tamamen değişmesi planlanıyor. İşte masadaki senaryolar...

2
emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti koordinasyonunda emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için yoğun mesai harcanıyor.
 

3
emekli maaşı reformu

Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon; emeklilik sistemi, aylık bağlama katsayıları ve taban maaş ile diğer aylıklar arasındaki dengesizlik başlıklarında detaylı bir çalışma yürütüyor.

Amaç, emeklilerin gelir koşullarını daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak.
 

4
PRİM ÖDEMESİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞI

PRİM ÖDEMESİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞI

Saha ziyaretleri ve ilgili kurumlara iletilen talepler, az prim yatıranlarla uzun yıllar yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki maaş farkının giderek daralmasının önemli bir rahatsızlık oluşturduğunu ortaya koydu.
 

5
prim ödeme gün sayısı

Yeni düzenlemeyle, prim ödeme gün sayısı ve tutarına göre daha dengeli bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

 

6
SSK ve Bağ-Kur VE MEMUR EMEKLİSİNE ORTAK ZAM

ORTAK ZAM VE FARKLARIN GİDERİLMESİ

Gündemdeki bir diğer başlık ise farklı emekli gruplarına uygulanan zam oranları. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştı. Bu farklılığın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere eşit oranlı zam verilmesi seçeneği değerlendiriliyor.
 

7
emekli maaşı

Planlanan düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte prim temelli daha adil bir yapı kurulması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın azalması öngörülüyor.
 

8
2027 yılında devreye alınacak

2027 YILINDA DEVREYE ALINACAK

Yetkililer, kapsamlı reformun ekonomik programın sonuçlarının daha net görüleceği 2027 yılı içinde devreye alınmasının planlandığını belirtiyor.

9
EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME

 Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu adımların, kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulama çerçevesinde de şekillenebileceği belirtiliyor.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.