SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ortak zam! İşte masadaki 3 büyük formül!

Hükümet, emeklilik sisteminde adaleti sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform paketi hazırlıyor. 2026'nın ikinci yarısında iyileştirmelerin başlaması, 2027'de ise sistemin tamamen değişmesi planlanıyor. İşte masadaki senaryolar...
Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti koordinasyonunda emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için yoğun mesai harcanıyor.
Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon; emeklilik sistemi, aylık bağlama katsayıları ve taban maaş ile diğer aylıklar arasındaki dengesizlik başlıklarında detaylı bir çalışma yürütüyor.
Amaç, emeklilerin gelir koşullarını daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak.
Saha ziyaretleri ve ilgili kurumlara iletilen talepler, az prim yatıranlarla uzun yıllar yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki maaş farkının giderek daralmasının önemli bir rahatsızlık oluşturduğunu ortaya koydu.
Yeni düzenlemeyle, prim ödeme gün sayısı ve tutarına göre daha dengeli bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
ORTAK ZAM VE FARKLARIN GİDERİLMESİ
Gündemdeki bir diğer başlık ise farklı emekli gruplarına uygulanan zam oranları. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştı. Bu farklılığın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere eşit oranlı zam verilmesi seçeneği değerlendiriliyor.
Planlanan düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte prim temelli daha adil bir yapı kurulması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın azalması öngörülüyor.
Yetkililer, kapsamlı reformun ekonomik programın sonuçlarının daha net görüleceği 2027 yılı içinde devreye alınmasının planlandığını belirtiyor.
Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu adımların, kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulama çerçevesinde de şekillenebileceği belirtiliyor.