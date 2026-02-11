SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ortak zam! İşte masadaki 3 büyük formül!

ORTAK ZAM VE FARKLARIN GİDERİLMESİ

Gündemdeki bir diğer başlık ise farklı emekli gruplarına uygulanan zam oranları. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştı. Bu farklılığın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere eşit oranlı zam verilmesi seçeneği değerlendiriliyor.

