Altın için sert düşüşe hazırlanın! İslam Memiş'ten 6.000 dolar sonrası için bomba iddia

Borsa İstanbul'da 12.800–13.800 puan aralığını teknik olarak takip ettiğini belirten İslam Memiş, "Yükselişlerin devamı için 13.800 puan üzerinde kalıcı kapanışlar görmemiz gerekiyor ki 14.150 puan seviyesi tekrar test edilebilsin. Ancak teknik olarak düzeltmelerin henüz bitmediğini ve orta vadede 12.800 destek seviyesinin daha olası olduğunu düşünüyorum" diyerek buna rağmen yılın ikinci yarısında endeks tarafında pozitif beklentisinin devam ettiğini belirtti.

