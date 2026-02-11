Altın için sert düşüşe hazırlanın! İslam Memiş'ten 6.000 dolar sonrası için bomba iddia

Kategoriler
Altın fiyatları için kritik altın vuruş ihtimali hakkında sosyal medya hesabından konuşan Finans Analisti İslam Memiş, tarih ve rakam vererek yatırımcıları uyardı. Memiş, gram altın için 10.000 TL hedefini korurken, ons altın tarafında beklediği 6.000 dolarlık zirve için kritik eşikleri açıkladı.
Borsa İstanbul'da 12.800–13.800 puan aralığını teknik olarak takip ettiğini belirten İslam Memiş, "Yükselişlerin devamı için 13.800 puan üzerinde kalıcı kapanışlar görmemiz gerekiyor ki 14.150 puan seviyesi tekrar test edilebilsin. Ancak teknik olarak düzeltmelerin henüz bitmediğini ve orta vadede 12.800 destek seviyesinin daha olası olduğunu düşünüyorum" diyerek buna rağmen yılın ikinci yarısında endeks tarafında pozitif beklentisinin devam ettiğini belirtti.
Döviz kurları hakkında açıklama yapan Memiş, "Dolar/TL 43,62 seviyesinde, Euro/TL ise 52 lira civarında. Euro/dolar paritesi geçen hafta 1,1780’e kadar gerilemişti. Bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2122 seviyesi hedef konumunda, bu nedenle euro tarafında pozitif beklentim sürüyor" dedi.
Uluslararası piyasalarda ons altının 5.045 dolar seviyesinde olduğunun altını çizen Memiş, "ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri bekleniyor. Piyasalarda temkinli, yatay ve gergin bir bekleyiş var. Bu verilerle birlikte bir yön kırılımı olacaktır ancak yön henüz net değil" diyerek yatırımcıları temkinli olmaya davet etti.
5.080 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Memiş, "Eğer yukarı yönlü kırılırsa 5.200 dolar gündeme gelir. Kırılamazsa 4.800 dolar destek seviyesi çalışabilir. Yani 200 dolar aşağı ya da 200 dolar yukarı potansiyel söz konusu. Veriler açıklandıktan sonra kısa vadeli pozisyonlar için daha net karar verilebilir" dedi.
"Ons altındaki stabil görünüm gram altın TL fiyatına da yansıyor. Gram altın serbest piyasada 7.343 lira seviyesinde. Makas aralıkları geçen haftaya göre daralmış durumda. 7.000 lira seviyesinin altına sarkmasını beklemiyorum. Yıl içinde 10.000 lira seviyesi beklentim devam ediyor. 7.000–8.000 lira aralığında dalgalanma olabilir" diyen Memiş gram altın tarafında genel beklentisinin yukarı yönlü olduğunu hatırlattı.
Gram altın yatırımcısının makas aralıklarını ve işçilik farklarını dikkate alması gerektiğini belirten Memiş, "Bankadan ya da darphane sertifikası üzerinden alımın bazı dönemlerde daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Fiziki altın alırken yüksek işçilik maliyetleri oluşabiliyor. Bu maliyetlerin kim tarafından alındığını sorgulamak gerekiyor. Sektördeki dengesizliklerin zamanla normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.
Memiş, "Uzun vadeli yatırımcı için kısa vadeli makas farkı çok belirleyici olmayabilir. Önemli olan uygun seviyeden maliyetlenmek. Fiziki altın her zaman tercih edilse de bazı dönemlerde banka veya sertifika tarafı daha mantıklı olabilir" dedi.
"Ons altın tarafında geri çekilmeler görebiliriz ancak asıl hazırlık yaptığım süreç “altın vuruş” dediğim sert bir yükseliş ve ardından sert bir düzeltme ihtimali" diyen Memiş, 5.880 ya da 6.000 dolar seviyelerinden sert bir düşüşle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle temkinli olmakta fayda var" diyerek yatırımcıları dikkatli olma konusunda uyardı.
Gümüşün ons fiyatı 82 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "90 dolar direnci takip ediliyor. Gümüş volatil bir emtia ve sabır gerektiriyor. Her yatırımcı gümüşü taşıyamaz. Uygun seviyeler oluşmadan pozisyon almayı düşünmüyorum" dedi.
Memiş, ABD’den gelecek veriler kısa vadede belirleyici olacağını ifade etti ve "Altında 200 dolar yukarı ya da aşağı potansiyel var. Uzun vadede yükseliş beklentim sürüyor ancak ara düzeltmeler kaçınılmaz" dedi.
Memiş ayrıca "Gram altında 10.000 lira, ons altında 5.880–6.000 dolar seviyeleri önemli eşikler olarak takip ediliyor" şeklinde konuşarak bu süreçte sabırlı ve planlı hareket etmek gerektiğinin altını çizdi.