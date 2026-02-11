Menü Kapat
Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 11 Şubat, 12-13 Şubat listesi Başkent EDAŞ tarafından açıklandı. Ankara son dakika elektrik kesintisi listesi belli oldu. Başkentte şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında farklı ilçeleri kapsayan planlı elektrik kesintileri gündemde. Çankaya'dan Gölbaşı'na, Beypazarı'ndan Polatlı'ya kadar geniş bir alanda uygulanacak çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle, sokak ve site belirli saat aralıklarında enerjisiz kalacak. Programda gündüz saatlerinin yanı sıra gece saatlerini kapsayan uygulamalar da yer alırken, kesintiler ilçelere göre farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek. İşte 11-12-13 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler…

Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
genelinde planlanan elektrik kesintilerine ilişkin ilçe ilçe ve saat saat program açıklandı. Çalışmalar, şebeke iyileştirme kapsamında belirlenen noktalarda uygulanacak.

Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 11 Şubat! Ankara genelinde 11, 12 ve 13 Şubat 2026 tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
Kesintiler Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı, Polatlı, Yenimahalle, Şereflikoçhisar ve Kahramankazan ilçelerinde çeşitli sokak ve bölgeleri etkileyecektir.
Kesinti tarihleri 11, 12 ve 13 Şubat 2026'dır.
Kesinti saatleri ilçelere ve tarihlere göre değişiklik göstermektedir.
Çankaya'da 11 Şubat'ta 09.00-15.00 arası 2700 Yeni Atılım Sitesi ve 141 Sokak kesintiden etkilenecektir.
Gölbaşı'nda 11 Şubat'ta 10.00-17.00 arası İnönü, Atatürk, Cami gibi birçok sokakta kesinti olacaktır.
Polatlı'da 12 Şubat'ta 09.30-16.30 arası Hacıtuğrul Mücavir, İstasyon, Eskişehir Yolu gibi yerlerde kesinti uygulanacaktır.
ANKARA ELEKTİK KESİNTİSİ 11-12-13 ŞUBAT

Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde 11, 12 ve 13 Şubat 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak.

ÇANKAYA

11 Şubat 2026 tarihinde Çankaya ilçesinde birden fazla noktada şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında 2700 Yeni Atılım Sitesi ve 141 Sokak etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında 3359 Sokak, Alacaatlı Elmalı Mevkii, Alacaatlı Mahallesi, 3362, 5034 ve 5036 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır. 11 Şubat günü ayrıca saat 14.00 ile 17.00 arasında Yeşilbayır Köyü Kooperatifi, 3341 Sokak, Yeşil Barış Sitesi ve 3346 Sokak kesintiden etkilenecektir.

12 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Çoruh, Dalaman, Sarısu, Fırat, Dicle, Ceyhan, Angora, Dumluca ve Delice sokakları ile çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 14.00 ile 17.00 arasında Dodurga Mahallesi başta olmak üzere İletim, Özseçkinköy Sitesi, Şafak, Çayırhan Nergis Sitesi, Görkemkent Sitesi, Gizem Sitesi, Cennet Doğa, Odabaşı ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

13 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555 Caddesi kesintiden etkilenecektir. 13 Şubat gecesi saat 20.00 ile 01.00 arasında ise Dumlupınar Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.

BEYPAZARI

12 Şubat 2026 tarihinde Beypazarı ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle iki ayrı kesinti planlanmıştır. Saat 09.30 ile 17.00 arasında Hilal, Şehit Mustafa Bozkurt, Cami, Fatih, İpekyolu, İstiklal ve Kırbaşı sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 16.00 arasında Başören, Mezra ve Yeşilağaç bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

GÖLBAŞI

11 Şubat 2026 tarihinde Gölbaşı ilçesinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 17.00 arasında İnönü, Atatürk, Cami, Erdoğan, Çeşme, Cesur, Salkım, Üstün, Taşlı, İlim, Arzu, Kaya, Kaleardı, İrfan, Armağan, Çinili, Mimosa, Vatan, Alper ve Akım sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Temiz, Okul, Anadolu, Çay, Serçe, Ankara, Gözcü, Haymana, Aksu, Durak, Şehit Mükremin Başaran, Zambak, Mercan, Vakıf, Ferah, Konutlar, Yeşilçam, Fatih, Park, Çamlık, Atlas, Nazlı, Gürbüz, İhlas, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Anıt ve çevresindeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

11 Şubat günü ayrıca saat 10.00 ile 18.00 arasında Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Yeniköy, Büyükcamili, Büyükbayat ve Çatalçeşme bölgelerinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Eymir Gölü çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 09.30 ile 13.30 arasında ise Ahmetadil, Hürriyet, Kazım Karabekir, Adile Naşit, Ihlamurkent, Alcı Mahallesi, Maliköy, Türkşerefli, Hisarlıkaya ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

12 Şubat 2026 tarihinde Gölbaşı’nda saat 09.00 ile 17.00 arasında Seçkent Sitesi ve Koparan bölgesi etkilenecektir. Saat 09.30 ile 12.30 arasında Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Beylik, Nergiz, Yavrucuk ve Oğulbey bölgelerinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Tulumtaş, Köy İçi, Ankara Şehir Yolu ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 17.30 arasında ise 601, 590, 612 ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

POLATLI

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Ahmetadil, Hürriyet, Kazım Karabekir, Ihlamurkent, Alcı Mahallesi, Maliköy, Türkşerefli, Hisarlıkaya ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Hacıtuğrul Mücavir, İstasyon, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

13 Şubat 2026 tarihinde ise saat 09.30 ile 14.30 arasında Aşağı Yenimehmetli ve Yukarı Yenimehmetli mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Şubat Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

YENİMAHALLE

12 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1467/1 numaralı sokakta şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.45 ile 14.00 arasında Ebemölen Yaylası, İnebeyli, Palazobası, Karabük, Yazısöğüt, Musular, Kadıncık, Şeyhli ve Haydarlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 16.30 ile 18.30 arasında Yeşilyurt Mahallesi ve E 90 Karayolu çevresi kesintiden etkilenecektir.

13 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında E 90 Karayolu üzerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAHRAMANKAZAN

12 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında Fevzi Çakmak, Söğütlü, Nergiz, Altınordu, Sanayi, Şehit Mehmet Özden, Ankara Caddesi ve çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 18.00 ile 22.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, Saraykent, 100. Yıl Mahallesi ve çok sayıda numaralı sokak kesintiden etkilenecektir.

13 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 ile 23.00 arasında 679 ve 680 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

