Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

Ocak 06, 2026 16:04
Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

Nvidia, Blackwell mimarisinin çok ötesine geçen Rubin platformunu tanıttı. Şirket, yeni sistemle yapay zekâ performansında 5 kata varan bir sıçrama hedefliyor.

Yapay zekâ yarışında vites yükselten Nvidia, şimdiye kadar geliştirdiği en kapsamlı platformu duyurdu. Rubin adı verilen bu yeni yapı, özellikle veri merkezleri ve dev ölçekli yapay zekâ iş yükleri için tasarlandı. Nvidia’ya göre Rubin, mevcut Blackwell mimarisine kıyasla bazı alanlarda 5 kata varan performans artışı sunuyor. Kısacası şirket, yapay zekâ altyapısında çıtayı bir kez daha yukarı çekmiş durumda.

Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

ALTI ÇİPLİ DEV MİMARİ

Rubin platformu, tek bir işlemciden ibaret değil. Aksine, Nvidia’nın laboratuvarlarında testleri tamamlanan ve üretime giren altı ayrı çipin bir araya gelmesiyle oluşan dev bir yapıdan söz ediyoruz. Rubin GPU ve Vera CPU’nun yanı sıra NVLink 6 Switch, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU ve Spectrum-X 102.4T silikon fotonik altyapısı bu platformun temel taşlarını oluşturuyor. Tüm bu bileşenler DGX, HGX ve MGX sistemlerinde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış.

Bu mimarinin kalbinde ise Nvidia Vera Rubin Superchip yer alıyor. Süper çip, iki Rubin GPU’yu, bir Vera CPU’yu ve yüksek kapasiteli HBM4 ile LPDDR5x bellekleri tek pakette buluşturuyor.

Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

RUBİN GPU: YAPAY ZEKÂ İÇİN SAF GÜÇ

Rubin GPU, iki kalıplı yapısıyla dikkat çekiyor. Her kalıp kendi işlem ve tensor çekirdeklerine sahip. Nvidia’nın paylaştığı verilere göre GPU, NVFP4 formatında 50 PFLOPs çıkarım, 35 PFLOPs eğitim performansı sunuyor. Bu da Blackwell’e kıyasla çıkarımda yaklaşık 5 kat, eğitimde ise 3,5 kat artış anlamına geliyor.

Bellek tarafında ise önemli bir değişim var. Rubin GPU, HBM4 teknolojisine geçiyor. Çip başına 22 TB/s bellek bant genişliği sunan bu yapı, önceki nesle göre 2,8 katlık bir sıçrama sağlıyor. NVLink tarafında da bant genişliği iki katına çıkmış durumda.

Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

VERA CPU: 88 ÇEKİRDEKLİ YENİ NESİL İŞLEMCİ

Platformun CPU tarafında yer alan Vera, Nvidia’nın Olympus kod adlı Arm tabanlı mimarisine dayanıyor. 88 çekirdek ve 176 iş parçacığı sunan işlemci, Spatial Multi-Threading teknolojisini kullanıyor. Vera CPU; yüksek NVLink-C2C bağlantısı, 1,5 TB sistem belleği ve LPDDR5x bant genişliğiyle veri işleme ve CI/CD iş yüklerinde Grace mimarisine kıyasla iki kata varan performans artışı sağlıyor.

NVLİNK 6 VE AĞ ALTYAPISI

Rubin platformunun belki de en kritik unsurlarından biri NVLink 6 Switch. 400G SerDes altyapısıyla CPU başına 3,6 TB/s tümden tüm bağlantı bant genişliği sunan bu anahtarlar, toplamda 28,8 TB/s ağ kapasitesine ulaşıyor. Sistem tamamen sıvı soğutmalı olarak tasarlanmış.

Ağ tarafında ConnectX-9 SuperNIC ve BlueField-4 DPU dikkat çekiyor. Yeni nesil DPU, önceki modele kıyasla ağda 2 kat, işlem gücünde 6 kat, bellek bant genişliğinde ise 3 kat artış sunuyor.

Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

NVL72 RAF SİSTEMİYLE SINIRLAR ZORLANIYOR

Tüm bu bileşenler, Nvidia Vera Rubin NVL72 raf sisteminde bir araya geliyor. Bu yapı, Blackwell tabanlı sistemlere kıyasla 5 kat çıkarım ve 3,5 kat eğitim performansı sağlıyor. Bellek kapasitesi onlarca terabayta ulaşırken, bant genişliği petabayt seviyesine çıkıyor. Ölçekleme bant genişliğinin iki katına çıkarılması da dikkat çeken detaylardan biri.

Nvidia ayrıca Spectrum-X Ethernet Co-Packaged Optics çözümünü de Rubin ile birlikte tanıttı. Şirkete göre bu altyapı, daha yüksek verimlilik ve güvenilirlikle büyük ölçekli yapay zekâ kümelerinin önünü açıyor.

