Gezegenin en güçlü yapay zekâ platformu sahnede

ALTI ÇİPLİ DEV MİMARİ

Rubin platformu, tek bir işlemciden ibaret değil. Aksine, Nvidia’nın laboratuvarlarında testleri tamamlanan ve üretime giren altı ayrı çipin bir araya gelmesiyle oluşan dev bir yapıdan söz ediyoruz. Rubin GPU ve Vera CPU’nun yanı sıra NVLink 6 Switch, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU ve Spectrum-X 102.4T silikon fotonik altyapısı bu platformun temel taşlarını oluşturuyor. Tüm bu bileşenler DGX, HGX ve MGX sistemlerinde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış.

Bu mimarinin kalbinde ise Nvidia Vera Rubin Superchip yer alıyor. Süper çip, iki Rubin GPU’yu, bir Vera CPU’yu ve yüksek kapasiteli HBM4 ile LPDDR5x bellekleri tek pakette buluşturuyor.