Fenomen Bahadır Ünlü'den çalışanına öldüresiye dayak! Yalvarışlarına aldırış etmedi

Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'nde bir işletmede dehşet yaşandı. Çalışan ve fenomen iş yeri sahibi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Seslerin yükselmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fenomen Bahadır Ünlü, çalışanını evire çevire dakikalarca darp etti.

DAYAKÇI PATRON GÖZALTINDA

Sopayla çalışanını tehdit eden şüpheli olayın ardından uzaklaştı. Darp edilen çalışanın ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan sonra kimlik bilgileri tespit edilen Bahadır Ünlü, olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI YOKMUŞ

İşletme üzerinde yapılan incelemelerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca iş yerinin daha önceden mühürlenmiş olmasına rağmen mührün bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi. İşletme yeniden mühürlenirken, yakalanan şüphelinin 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.