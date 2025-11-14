Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Fenomen Bahadır Ünlü'den çalışanına öldüresiye dayak! Yalvarışlarına aldırış etmedi

İstanbul Beyoğlu'nda fenomen işletme sahibi Bahadır Ünlü çalışanını tekme, tokat ve sopayla dakikalarca darp etti. Çalışanının yalvarışlarına aldırmayan Ünlü'nün görüntüleri büyük tepki topladı. Fenomen isim görüntülerin ardından gözaltına alındı.

IHA
14.11.2025
saat ikonu 10:04
14.11.2025
saat ikonu 10:08

Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'nde bir işletmede dehşet yaşandı. Çalışan ve fenomen iş yeri sahibi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Seslerin yükselmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fenomen Bahadır Ünlü, çalışanını evire çevire dakikalarca etti.

Fenomen Bahadır Ünlü'den çalışanına öldüresiye dayak! Yalvarışlarına aldırış etmedi

DAYAKÇI PATRON GÖZALTINDA

Sopayla çalışanını tehdit eden şüpheli olayın ardından uzaklaştı. Darp edilen çalışanın ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan sonra kimlik bilgileri tespit edilen Bahadır Ünlü, olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak .

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI YOKMUŞ

İşletme üzerinde yapılan incelemelerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca iş yerinin daha önceden mühürlenmiş olmasına rağmen mührün bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi. İşletme yeniden mühürlenirken, yakalanan şüphelinin '' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

