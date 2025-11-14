Niğde'de korkunç kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Kategoriler
Niğde'de akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazadan kahreden haberler geldi. Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi.
Kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Çamardı yönünden ana yola bağlanmak isteyen R.Ü. yönetimindeki otomobil ile Niğde’den Kayseri istikametine seyreden S.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, S.Y.’nin kullandığı otomobilde bulunan S.Y., S.H., G.G. ve C.Ü., diğer araçtaki R.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen R.Ü., K.Ü. ve D.Ü., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altındaki yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Niğde-Kayseri yolu bir süre tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.