Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Aynı gece 3 kişiyi katletti! Seri cinayette kan donduran detaylar: 6 yıl önce şikayet etmiş

İstanbul 3 kişi aynı gece korkunç şekilde katledildi. 27 yaşındaki Melisa Kölekçi bir otel odasında, diğer 2 kişi ise araçlarında katledildi. Kan donduran olayın peşine düşen polis, Melisa ile katil Hakan K.'nın sevgili olduğunu belirlerken, diğer 2 kişi ile bir henüz bir bağlantı tespit edilemedi. Öte yandan Melisa'nın katilini yaklaşık 6 yıl önce şikayet ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:57

İstanbul'da 2 gün önce dehşet yaşandı. 11 Kasım günü Büyükçekmece’de E-5 yan yolda araç içinde Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz, otel odasında ise 27 yaşındaki Melisa Kölekçi korkunç şekilde katledildi. Katil zanlısı Hakan K'nın işlediği korkunç cinayetler polis tarafından mercek altına alındı. Hakan K.’nin, öldürdüğü Melisa Kölekçi ile bağlantısı çözülürken, diğer 2 kişi ile herhangi bir bağlantısı bulunamadı.

Aynı gece 3 kişiyi katletti! Seri cinayette kan donduran detaylar: 6 yıl önce şikayet etmiş

UZUN SÜRE İLİŞKİ YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Hakan K. tarafından otel odasında öldürülen Melisa Kölekçi ile araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz üçlüsünün birbirleriyle olan ilişkileri mercek altına alındı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Hakan K. ile canına kıydığı Melisa Kölekçi’nin uzun süre önce bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı. Sevgili oldukları iddia edilen ikili arasında zaman zaman ayrılıklar yaşandığı belirlendi.

YILLAR ÖNCE KATİLİNİ ŞİKAYET ETMİŞ

Ulaşılan bilgilere göre, Melisa Kölekçi ile katil zanlısı Hakan K. arasında 6 yıl önce savcılığa yansıyan bir şikayet konusu saptandı. 2019 yılında ikilinin ilişki yaşadıkları, bu ilişkinin ardından ayrılık sürecine girdikleri ve Kölekçi’nin Hakan K.’den tehdit içerikli mesajlar aldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Melisa’nın 6 yıl önceki şikayetinde, Hakan K.’den gelen mesajları da savcılığa sunduğu bilgisine ulaşıldı.

Aynı gece 3 kişiyi katletti! Seri cinayette kan donduran detaylar: 6 yıl önce şikayet etmiş

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Hakan K.’nin mesajlarında; "Sana bu dünyada cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. Seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hâle getireceğim. Okulun içinde, herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim" gibi tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak bu olaydan sonra barıştıkları iddia edildi.

Aynı gece 3 kişiyi katletti! Seri cinayette kan donduran detaylar: 6 yıl önce şikayet etmiş

DİĞER KİŞİLERLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Katil zanlısı Hakan K. ile öldürülen Melisa Kölekçi arasındaki ilişki bağı çözülürken Hakan K. veya Melisa Kölekçi’nin, araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz ile ne tür bir bağlantısı olduğuna dair ise çalışmalar sürüyor.

FİRARİ KATİL ARANIYOR

Olaydan sonra kaçan Hakan K.’nin, üç kişiyi öldürdüğü cinayetleri neden işlediği henüz bilinmiyor. Katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışmalar sürdürülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyükçekmece'deki vahşette yeni detaylar! Katliam yapmış: Otel odasında da kadın cesedi bulundu
Büyükçekmece'de arabada kanlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
ETİKETLER
#kaçak
#hakan keleş
#İstanbul Cinayeti
#Emrah Güçlü
#Emrah Yılmaz
#Melisa Kölekçi
#Tehdit Mesajı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.