Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Büyükçekmece'de arabada kanlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Büyükçekmece'de bir şahıs, otomobilde seyahat ettiği arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
04:48
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
05:03

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Arabadaki 4 arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti.

ARKADAŞLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, gece yarısı sıralarında Mimar Sinan Merkez Mahallesi’nde, D-100 Otoyolu’nun Aksaray yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 39 ADZ 818 plakalı otomobilde yolculuk eden 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında tabancasına sarılan bir kişi, diğer 3 kişiye ateş açtı.

Büyükçekmece'de arabada kanlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Şüpheli şahıs, saldırının ardından otomobilden inip yaya olarak olay yerinden kaçtı. Araç içinde çok sayıda kurşun sıkıldığı belirlenirken, vurulanlardan 2'si olay yerinde hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de arabada kanlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

YARALININ DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de arabada kanlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

POLİS KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, çevrede güvenlik çemberi oluşturup geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı delil çalışması yaptı. Ölen iki kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
#korkunç olay
#Canlıya Karşı Saldırı
#Tabanca Silahlı Saldırı
#Ağır Yaralı
#İstanbul Büyükçekmece
#Yaşam
