19°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Aydın'da esnafa silahlı saldırı: Evinin önünde öldürüldü

Aydın Söke'nin tanınmış esnaflarından ambalaj işletmesi sahibi Faruk Ateş evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. 42 yaşındaki Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın’ın ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir gerçekleşti. İlçenin tanınmış esnaflarından biri, evinin önünde katledildi.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. Söke’nin tanınmış esnaflarından olan Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ateş, ağır yaralı olarak yere yığıldı.

Aydın'da esnafa silahlı saldırı: Evinin önünde öldürüldü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen 42 yaşındaki Faruk Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'da esnafa silahlı saldırı: Evinin önünde öldürüldü

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, acı haberi alan Ateş'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

POLİS FAİLLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, saldırının faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

