Aydın'da esnafa silahlı saldırı: Evinin önünde öldürüldü

Aydın’ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir saldırı gerçekleşti. İlçenin tanınmış esnaflarından biri, evinin önünde katledildi.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. Söke’nin tanınmış esnaflarından olan Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ateş, ağır yaralı olarak yere yığıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen 42 yaşındaki Faruk Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, acı haberi alan Ateş'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

POLİS FAİLLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, saldırının faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.