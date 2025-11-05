Kızılay personeline sokak ortasında silahlı saldırı!

Basmane'de Alim Şerif Onaran Sokak'ta bulunan Basmane Camii arkasında meydana gelen olayda, Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı sırada yanına gelerek yemek isteyen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesi üzerine şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla Cinoğlu'nun her iki ayağına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Cinoğlu, her iki ayağından yaralandı.

KIZILAY PERSONELİ AMELİYATA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorlar, Cinoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

MADDE BAĞIMLISI SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.