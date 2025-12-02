Büyükçekmece Adliyesi kasası soyuldu! 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle ortadan kayboldu

Büyükçekmece Adliyesi, skandal bir olayla çalkalanıyor. Adliyenin adli emanetinde tutulan yüklü miktarda altın ve gümüş kayboldu.

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılırken emanet birimi müdürünün refakat izninde olduğu dönemde yerine bir memurun görevlendirildiği öğrenildi.

VEKİL MEMUR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda kasada bulunan yaklaşık 25 kilo altın ile 55 kilo gümüşün yerinde olmadığı anlaşılınca vekil memur gözaltına alındı. Birime çok sayıda hizmetli giriş çıkışı olduğunu belirten memur, kamera kayıtlarının incelenmesiyle olayın aydınlanacağını söyledi.

HTS VE BAZ KAYITLARINA İNCELEME

Bu kadar yüklü altın ve gümüşün tek seferde dışarı çıkarılmasının zor olması nedeniyle güvenlik kameralarının kasım ayı başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olayın aydınlatılması için ayrıca HTS ve BAZ kayıtları da incelemeye alındı.

GÖREVLİNİN İŞE GELMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emanet bölümünde görevli olan bir hizmetlinin 1 Aralık’ta başlaması gereken mesaisine gelmediği, telefonla iletişime geçildiğinde ailevi gerekçelerle rapor alacağını söylediği belirtildi. İnceleme sonucunda söz konusu kişinin 19 Kasım’da Türkiye'den Londra’ya çıkış yaptığı belirlendi ve kayıp altın ile gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 150 MİLYON TL

Kaybolduğu tespitine varılan değerli eşyalar içinde 9.906 gram gram altın, 49 adet Reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo külçe altın, 7 adet altın arma, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik + 1.477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, 1.328 adet çeyrek altın, 40 adet Cumhuriyet altını, 2.701 gram altın takı, 487 adet Ata altın, 6 adet Gremse altın ve 50 kilo gümüş bulunuyor.

Peşine düşülen altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon TL, gümüşün ise 3,9 milyon TL olduğu belirtiliyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN LONDRA'YA UÇMUŞ

Soruşturmada, hizmetli Erdal T.’nin 19 Kasım sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu belirlenince Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emanet bürosunda görev yapan yazı işleri müdürü ile tüm personelin ifadeleri alınarak inceleme süreci genişletildi.

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 01.12.2025 tarihinde yapılan olağan denetiminde emanet büroda çalışan işçi kadrolu ... sicil numaralı Erdal T.'nin uzun zamandır işe gelmediğinin sorumlu Cumhuriyet Savcısı'na bildirildiği, bunun üzerine durumdan şüphelenen görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal DEMİR isimli emanet memurunda bulunan kasaların açtırıldığı, kasaların açılması üzerine içlerinin boş olduğunun görüldüğü,

Bunun üzerine kapsamlı araştırmaya geçildiği, bu aşamaya kadar muhtelif soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kg gümüş ve yaklaşık 25 kg altının kayıp olduğunun tespit edilebildiği,



Derhal kolluk ile irtibata geçilerek Erdal T.'nin ve Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatı verildiği, yapılan araştırmada Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocukları ile beraber 19.11.2025 tarihinde sabah 08.22 sularında İstanbul Sabiha GÖKÇEN Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığının tespit edildiği,

Bunun üzerine Erdal T.'nin ve eşi olan Esma T. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca diğer şüpheli olan Kemal D.'nin gözaltına aldırıldığı, emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin bilgi sahibi ifadesi aldırıldığı, ayrıca bu şahısların ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı alındığı, ikamet adresinde de yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı,

Emanet Büroda halen incelemenin devam ettiği, şüpheli Kemal'in hakkında ek gözaltı kararı verildiği, dosya kapsamında adliyede çalışan özel güvenlikler tanık dinlendiği, şüphelilerin kullandığı telefonların HTS kaydının istendiği, kamera çalışmasının halen devam ettiği hususunu arz ederim."