Eşi tarafından bıçaklanan adam, karısını adliye önünde pompalı tüfekle bekledi

Göre beldesinde T.K. isimli kadın, kocası N.K. ve ablası T.C. ile tartışma yaşadı. 3'lü arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.K. yanında taşıdığı bıçakla kocasını ve ablasını yaraladı. Kanlar içinde kalan ağabey kardeş hastaneye kaldırılırken, T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan eşinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisini alan koca N.K. evine giderek pompalı tüfeğini alıp ikametinden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kısa süre sonra adliyeye gelen N.K., aracını park ettiği sırada ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili adli süreç devam ederken, mahkemeye sevk edilen kadın T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koca N.K.’nın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.