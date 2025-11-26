Menü Kapat
17°
Hatay’da ilginç keşif! Depremden sonra binanın altından çıktı, görenler hayrete düştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da enkaz çalışmaları devam ederken bir binanın altından adeta tarih gün yüzüne çıktı. Kent merkezine yakın yerde keşfedilen yapı merak uyandırdı.

Hatay’ın ilçesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yıkın yaşanan birçok bölgede enkazların ortadan kaldırılması sırasında tarihi yapılar ortaya çıktı.

Hatay’da ilginç keşif! Depremden sonra binanın altından çıktı, görenler hayrete düştü

ASİ NEHRİ'NE DÖKÜLÜYOR

Depremden önce bina bulunan Kışlasaray Mahallesi, Saray Caddesi üzerindeki arazide enkazın kaldırılması ve arazide yaşanan göçükle ortaya su kanalı çıktı. Yüzeye yaklaşık 1 metre derinlikte bulunan ve depremden önce binanın hemen altından geçen dere vatandaşların ilgisini çekti. Derenin yüzeye yakınlığıysa bölgede bulunan binaların su kanalının üzerine inşa edilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Habibi Neccar Dağı eteklerinden doğduğu ve Asi Nehri'ne döküldüğü düşünülen derenin aktığı su kanalı depremin ardından farklı noktalarda da ortaya çıkmıştı.

Hatay’da ilginç keşif! Depremden sonra binanın altından çıktı, görenler hayrete düştü

ÇOK ESKİ YAPI AŞAĞIYA DOĞRU UZANIYOR

Depremden önce arazi üzerinde yer alan iş yeriyle dere arasında 20 santimetrelik mesafe olduğunu dile getiren Muhtar Celal Sarı şöyle konuştu:

"Burada yoldan geçerken kapalı bir alan olduğunu gördüm. Merak edip baktığımda dere akıntısı gibi su menfezi gördük ve çok da hoşumuza gitti. Burada daha önce de bir yapı vardı. Yapının altında dükkanlar ve üstünde konak daireleri vardı. Bu yapının altından Asi Nehri'ne uzanan bir dere var. Suyun akışı hala devam ediyor. Bu yapının altında dükkanlar ve kahvehaneler vardı. Aşırı yağmurlardan sonra burada yaşayanlar alttaki su sesini duymadılar mı diye düşündüm. Büyük ihtimalle su sesini duymuşlardır ama çok eski yapılar olduğundan altından su kemeri geçeceği akıllarına gelmemiştir. Bulunduğumuz noktadan aşağıya doğru 40 ila 50 cm var. Aşağıda gördüğümüz ve büyük ihtimalle dükkana ait fayans ile su arası da 20 cm var. olmasaydı biz bunları göremeyecektik. Bizden önceki nesiller bunların farkına varmışlardır. Depremden sonra da bunların hepsi gün yüzüne çıktı. Bu yapıların geçiş noktalarına bakılmalı ve gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Bunlar bizim geçmişimiz ve geçmişimizde gün yüzüne çıkmalı."

Hatay’da ilginç keşif! Depremden sonra binanın altından çıktı, görenler hayrete düştü
