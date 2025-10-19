Menü Kapat
17°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hatay'da büyük keşif! Üstünde yazanlar hayrete düşürdü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Reyhanlı'da Aççana Höyük'teki kazılarda milattan önce 1500-1400 yıllarına ait çivi yazılı tabletler bulunduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Reyhanlı'da bulunan Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, milattan önce 1500-1400 yıllarına ait çivi yazılı tabletlerin bulunduğunu duyurdu. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin izini süren kazıların kendilerine benzersiz bir keşif sunduğunu belirtti.

Hatay'da büyük keşif! Üstünde yazanlar hayrete düşürdü

TAŞLARDA YAZANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras projemiz kapsamında sürdürülen Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında (Hatay, Reyhanlı), İdrimi Hanedanlığı dönemine ait, yaklaşık milattan önce 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletler gün yüzüne çıkarıldı. Yoğun bir yangın tabakası içinde bulunan bu belgelerde, mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Bu buluntular, geç Tunç Çağı'nın süper güçlerinden biri olan Mitanni İmparatorluğu'nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik yaşamına da ışık tutuyor."

Kazılarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve tüm bilim insanlarına teşekkür eden Ersoy, bu keşfin Türkiye'nin kültür hayatına değer katmasını diledi.

