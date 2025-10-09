Menü Kapat
17°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Çankırı'da hayrete düşüren keşif! Tam 9 milyon yıldır bozulmamış, bu beşinci tür

Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bulgular ortaya çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu. Kafatasının görüntüleri dikkat çekti.

AA
09.10.2025
Birçok ilde yürütülen kazı çalışmalarında eski medeniyetlere ait ortaya çıkarılan bulgular ilgi görüyor. -Yapraklı kara yolu üzerinde 24 yıldır süren kazı çalışmalarında atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 516 adet diş, leğen kemiği, kafatası, boynuz gibi bütüne yakın fosil ve pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.

Çankırı'da hayrete düşüren keşif! Tam 9 milyon yıldır bozulmamış, bu beşinci tür

KAFATASI FOSİLİ BOZULMAMIŞ

Yeni yapılan çalışmalarda orakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde zürafaya ait bütünlüğü bozulmamış kafatası fosili bulundu.

Bu sezon yürütülen çalışmalar kapsamında 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, Çankırı'daki kazı çalışmalarını 24 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Bu sezon da yaklaşık 3 aydır kazı çalışması yaptıklarını belirten Erol, "Geçen yıllarda olduğu gibi yeni tür olabilecek tarzda fosiller de var. Yakında bilimsel çalışmalarını tamamlayınca detaylı açıklamalar yapacağız. Bu senenin en güzel örneklerinden bir tanesi zürafagillere ait kafatası. Şimdiye kadar bu kadar bütün bir kafatasının Anadolu'da bulunmadığını düşünüyorum." dedi.

Çankırı'da hayrete düşüren keşif! Tam 9 milyon yıldır bozulmamış, bu beşinci tür

BEŞİNCİ ZÜRAFA TÜRÜ

Bulunan zürafa kafatasının yeni bir tür olabileceğinin de altını çizen Erol, "Çankırı'da aslında şimdiye kadar 4 zürafa türümüz vardı. Belki bu beşinci tür olarak açıklanacaktır. Bilimsel çalışmaları devam ediyor, detay analizler yapılacak. Şimdilik temizlik işlemlerini yapabildik. Temizlik çalışmaları bitince onarımları yapılarak, ondan sonra da bilimsel değerlendirmesini yaptığımızda muhtemelen yeni bir tür olarak karşımıza çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

9 MİLYON YILLIK!

Zürafa kafatasının 7 ile 9 milyon yıl arasında tarihlendirdikleri bir alandan çıktığını dile getiren Erol, "Biraz daha belki eskiye, eskiye derken 7 milyona değil de 9 milyon yıla doğru giden bir tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki bunların üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı, daha net bilgiler verebileceğiz." şeklinde konuştu.

Erol, bu sezonki kazılarda yaban domuzu türüne ait çok sayıda fosil bulunmasının yanı sıra yeni bir tür olabileceğini düşündükleri gergedan kafatası da bulduklarını aktardı.

"ÇORAKYERLER, SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ALAN"

Bu yıl Türkiye'de antropoloji çalışmalarının 100. yılı olduğunu hatırlatan Sevim Erol, şunları kaydetti:

"24-26 Ekim'de Ankara Üniversitesi'nde uluslararası bir kongre düzenliyoruz. 100'ün üzerinde sözlü sunum, bunların içerisinde Çorakyerler'le ilgili de birkaç sunum olacak. Hem türlerle ilgili hem genel değerlendirmeyle ilgili. Çorakyerler, sürprizlerle dolu bir alan. Her kazı döneminde yepyeni bir türle karşılaşmamız hiç de şaşırtıcı olmuyor."

