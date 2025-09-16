Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sivas'taki keşiften çok konuşulacak detay: Fal ile kral belirleniyordu

Sivas'ta 4 bin yıllık düşünülen Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde ilginç bulgular ortaya çıktı. Kazılarda bulunan tabletler ilginç iddiayı gündeme getirdi. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner, Hitit krallığıyla ilgili detayları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 15:04

Sivas'ta 4 bin yıllık olduğu düşünülen Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde ilginç keşiflere imza atılıyor. Kazılarda bulunan son tabletler çok konuşuluyor. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner, bu yıl kazılarda 53 çivi yazısı tablet bulduklarını ve bu tabletlerden yola çıkarak Hitit krallığının devamını kuş falıyla belirlediklerini ileri sürdü.

Sivas'taki keşiften çok konuşulacak detay: Fal ile kral belirleniyordu

ÖNEMLİ VERİ VE BULGULARA ULAŞILDI

Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde Sivas Müze Müdürlüğü'nce 2005 yılında başlanılan çalışmalara, kazı başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe'nin vefatı nedeniyle bir süre ara verilmişti. Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe'nin başkanlığında süren kazı çalışmalarında önemli veri ve buluntular elde edilirken çalışmalara 2021 yılında Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında devam edildi.

Sivas'taki keşiften çok konuşulacak detay: Fal ile kral belirleniyordu

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kazı çalışmalarında elde ettikleri bulgularla antik kentin Hititlerin sözde tanrıçası Şausga'ya ait meşhur kayıp tapınak olma ihtimalini gündeme getirmişti. Maner bu yıl ise kazılarda 53 çivi yazısı tablet bulduklarını ve bu tabletlerden yola çıkarak Hitit krallığının devamını kuş falıyla belirlediklerini ileri sürdü.

Sivas'taki keşiften çok konuşulacak detay: Fal ile kral belirleniyordu

KUŞ FALI İLE İYİYİ KÖTÜTÜ ANLIYORLAR

Maner bu yıl tamamlanan kazı çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Kayalıpınar'ın tabakalaşmasını anlamaya çalıştıklarını belirtip, "Burada Paleolitik çağdan Selçukluya kadar kesintisiz bir yerleşim olduğunu görüyoruz. Bizim kazdığımız kalıntıların arasında ise Hitit-Bizans-Roma ve eski Asur ticaret dönemine ait kalıntılar var. Bu sene çok verimli geçti. Bu sene yaptığımız açmada 53 adet çivi yazılı tablet bulundu. Bunların birçoğu da kehanet ve falla ilgili, çoğu da kuş falı. Çünkü Hititler genelde iyi ve kötüyü kehanet ve fallardan anlamaya çalışıyorlardı. Bu fallarda enteresan sorular sorulmuş. Veliaht, küçük veliaht ve kız çocuğu-prenses sorgulanmış. Dolayısıyla Hitit krallığının devamı sorgulanmış. Bulduğumuz mekân da kuş falcılığının yapıldığı veya arşivlendiği bir mekân. Bu yıl mühür ve baskılarımız da çıktı. Kral isimleri de geçiyor. Devlet memurlarına ait mühürler de çıktı. En ilginci ordu katibi" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya'da heyecanlandıran keşif! 'İnsan yüzü dikkat çekti'
ETİKETLER
#Kayalıpınar Antik Kenti
#Hitit Krallığı
#Çivi Yazısı
#Kuş Fali
#Arkeoloji Kesifler
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.