TGRT Haber
Canlı Yayın
Türkiye, gelecek yıl Pakistan'ın 3 deniz, 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında anlaşma imzalandığını ve Türkiye'nin 2026'da Pakistan'ın 3 deniz, 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağını bildirdi.

AA
02.12.2025
02.12.2025
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başbakanı Şahbaz Şerif ile Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. Bayraktar ayrıca Pakistan Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Türkiye'nin milli şirketi Anonim Ortaklığı () ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.

Bayraktar, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasındaki enerji ve maden alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar, bu yıl Pakistan'a birçok ziyaret gerçekleştirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Pakistan'a birkaç ay içerisinde aslında üçüncü ziyaretimiz. Şubatta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti olmuştu. O ziyaretin ardından buraya geldik ve önemli bir maden konferansına iştirak etmiştik. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında özellikle son yıllarda geliştirdiğimiz kabiliyetlerle, Pakistan'ın hem denizlerinde hem de karalarında aramayla alakalı çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla da bu çalışmalarımızın ilk neticesi olarak 3 tane deniz sahasında 2 tane de kara sahasında, ortaklıklar yoluyla Türkiye Petrolleri bu lisanslara sahip oluyor. Bunların birisinde deniz sahalarında operatör olarak biz çalışacağız. Sismik araştırma gemilerimiz çok yakın bir zamanda inşallah 2026 içerisinde burada olacaklar. Buradaki çalışmalardan fevkalade ümitliyiz. İnşallah özellikle bu çalışmalarımız netice verecek ve hakikaten Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza atacağız. Hedefimiz 2026'da bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz."

TÜRKİYE, PAKİSTAN'DA MADENCİLİK FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK

Türkiye-Pakistan işbirliğinin ilk adımını petrol ve doğal gaz çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bayraktar, alanında da önemli kararlar alındığını aktardı.

Bakan Bayraktar, Pakistan'ın maden çeşitliliği ve zenginliği açısından önemli bir ülke olduğunu ve güçlü potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, "Biz de gerek Afrika'da gerek Orta Asya'da yaptığımız faaliyetlere benzer şekilde burada da maden alanında devlet şirketlerimiz başta olmak üzere yine ortaklıklar vesilesiyle önümüzdeki süreçte önemli çalışmalara imza atacağız. Bununla ilgili kararlarımızı bugün aldık. Hızlı bir şekilde milli maden şirketlerimiz MTAIC ve Eti Maden ile beraber Pakistan'da daha aktif olarak madencilik alanında da faaliyetlerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE-PAKİSTAN TİCARET HACMİNDE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi noktasında, biz enerji ve madeni çok önemli bir alan olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için bu alandaki somut işbirlikleri önem arz ediyor. Özellikle Pakistan ve Türkiye iki önemli enerji ithalatçısı, petrol ürünleri ve aynı zamanda LNG ithalatçısı. Türkiye ile Pakistan'ın ortak satın alma ve bu anlamda buradan bir sinerji oluşturmayla alakalı projemiz de gündemimizde. Bunları hayata geçirdiğimizde ortaya konulan 5 milyar dolarlık hedefe ulaşabileceğiz ve belki bunun üzerine de çıkabileceğiz. Pakistan, çok büyük potansiyeli olan bizim gönül bağımızın olduğu, karşılıklı çok iyi ilişkilerimizin olduğu önemli bir ülke. Burada çok önemli görüşmelerimiz oldu. Çok güzel bir misafirperverlikle en üst düzeyde karşılandık ve ağırlandık. Dolayısıyla inşallah Pakistan'a bundan sonra daha sık gelmeye devam edeceğiz."

