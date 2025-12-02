Dairesindeki manzarayı görünce neye uğradığını şaşırdı! Yatak odası resmen yıkıldı

İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta tehlikeli bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaatta beton atma çalışması yapılırken, yanındaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki odanın duvarı yıkıldı.

ODANIN İÇİ BETONLA DOLDU

Duvar tamamen yıkılırken, odanın içi betonla doldu. Daire sahibi M.R.Ç., yıkımı inşaat işçilerinin zili çalmasıyla öğrendi.

Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede ve inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu.

Öte yandan, müteahhittin zararı karşılayacağı öğrenildi.