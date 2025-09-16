Konya'da heyecanlandıran keşif! 'İnsan yüzü dikkat çekti'

Türkiye genelinde arkeolojik kazı çalışmaları sürerken bu kez Konya’nın Seydişehir ilçesinde 8 kilometre mesafede5hektar büyüklüğündeki Gökhöyük’te ilginç bulgular ortaya çıktı. Gökhöyük'teki arkeolojik kazılardayaklaşık5binyıl öncesine ait olduğu değerlendirilen "insanyüzlü"çömlekparçasıgün yüzüne çıkarıldı.

''İNSAN YÜZÜ'' DİKKAT ÇEKTİ

Konya Ovası'nda milattan önce 7000 ila 1000 yılları arasındaki yaşama dair bilgilerin ortaya çıkarıldığı höyükte 2023'te başlayan kazıların üçüncü yılında heyecan uyandıran buluntulara rastlandı. Hayvan figürleri, mühürler, obsidiyen ok uçları ile taş baltaların yer aldığı buluntular arasındaçömlekparçasıüzerindeki kabartma "insanyüzü" dikkati çekti.

KESİN TARİHİNİN TESPİTİ İÇİN RADYOKARBON DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Doç. Dr. Gündüz, AA muhabirine, ilk dönem kazısında Demir Çağ dönemine tarihlendirilen yerleşim tespit edildiğini söyledi. Çalışma alanının genişlemesiyle daha erken döneme ilişkin buluntulara rastlandığını anlatan Gündüz, Gökhöyük sakinlerinin milattan önce 7000 ila 1000 yılları arasında kesintisiz bir yaşam sürdüğünü ifade etti. Gündüz, kazının üçüncü yılında önemli buluntuları ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gökhöyükinsanı sembolizme çok önem veriyor. Bunu bulduğumuz seramikler üzerindeki farklı betimlemelerden anlıyoruz. Bunlardan biri deinsanbetimlemesi. Bulduğumuz bir kapparçası, yüzeyinde biçimlendirilen yüz hatları çok detaylı verilmiş kaş, burun ve gözden oluşmaktadır. Bu kap olasılıkla bir çömleğinparçasıolup, kabın ağız kısmıyla bütünleşen kıvrımlı betimlenmiş kaşlar, ortada burun ile birleşir. Burnun iki yanında gözler badem şeklinde. Kap henüz yapım aşamasındayken oyulmuştur. İnsan yüzünün seramik kaplar üzerinde işlenmesi özellikle Erken Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'daki önemli merkezlerde yaygındır. Orta Anadolu'da da farklı bölgelerde deinsanyüzü betimlemeleri görülür. Bölgede bu kadar iyi korunabilmiş bir başka benzer örnek yoktur. Gökhöyükinsanı, seramik kapları sadece pişirme gibi gündelik eylemlerde kullanmakla kalmıyor bunlara bazı anlamlar yükleyerek özel seremonilerde bir ritüel unsuru olarak kullanıyor. Bu parça da seremoni sırasında kullanılan bir çömleğinparçası. Elimizdeki veriler henüz yeterli olmadığından bu kapların ne tür bir seremoni için kullanıldığı bilinmemektedir. Ritüel amaçlı kullanıldığı kesindir. İlk gözlemlere dayanarak,insanyüzü betimlenmişçömlekparçası,yaklaşık5binyıllık. Kesin tarihinin tespiti için Selçuk Üniversitesi'nde radyokarbon değerlendirmesi yapılacak."

HAYVAN FİGÜRİNLERİ VE MÜHÜRLERBULUNDU

Buluntular arasında, hayvan figürinleri (heykelcik), mühürler, obsidiyen ok uçları ile taş baltaların yer aldığını anlatan Gündüz, "Obsidiyen uçlar, mızrak ya da okların ucuna takılıyor, hayvan avında etkili bir kesici alet olarak kullanılıyordu. Kazılarda ayrıca Neolitik ve Kalkolitik dönemden itibaren kullanılan küçük taş baltalar dabulundu. Bunlar günlük yaşamda farklı amaçlarla kullanılan adeta alet seti niteliğinde." diye konuştu.

Doç. Dr. Ramazan Gündüz, Gökhöyük'ün Konya Ovası'nda Neolitik Dönemden Demir Çağı'na kadaryaklaşık7binyıllıkuzun bir dönemin bir arada görülebildiği tek yerleşme özelliği olmasıyla öne çıktığını ve devam eden çalışmalar neticesinde Anadolu tarih öncesi araştırmalarında önemli bir merkez haline gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.