Editor
 | Selahattin Demirel

Ömer Çelik'ten Barzani'nin Şırnak'a silahlı korumalarla gelmesine tepki: İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretinde silahlı korumalarının bulunmasının tartışılmasıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, görüntünün "nahoş" olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Çelik, Barzani cephesinden yapılan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamaya da "Düzeltilmesi lazım." dedi.

Haber Merkezi
02.12.2025
02.12.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , katıldığı canlı yayında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı 'nin 'a yaptığı ziyarette ortaya çıkan ve tartışılan görüntülerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekir Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir.

"BAHÇELİ'YLE İLGİLİ SAYGISIZ BİR MESAJ YAYIMLANDI"

Biz yayına girmeden onun ofisi adına Sayın Bahçeli ile ilgili saygısız mesaj yayımlandı. Sayın Bahçeli'nin önemli bir röportajı yayınlandı Türkgün Gazetesi'nde. Barzani'nin ofisinde bir sözcü yapmış bu açıklamayı. Kaleme alınan metin saygsıız metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken Sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama Sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur.

"AÇIKLAMANIN DÜZELTİLMESİ GEREKİR"

Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu uslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor Sayın Bahçeli.

Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş."

Ayrıntılar geliyor...

