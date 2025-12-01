Menü Kapat
Gündem
Şamil Tayyar'dan Barzani'nin tepki çeken görüntüsüne 'Habur' benzetmesi

KDP Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde katıldığı sempozyumu tartışma çıkardı. Peşmergelerin uzun namlulu silahlarla boy göstermesine bir tepki de gazeteci/yazar Şamil Tayyar'dan geldi. Protokole ve devlet teamüllerine uygun olmadığını vurgulayan Tayyar, psikolojik olarak akıllara Habur vakasını getirdiğine dikkat çekti.

'nin katıldığı 'deki sempozyumdaki görüntüler kamuoyunda tepki çekti. Barzani'nin üniformalı korumalarının uzun namlulu silahlarla görüntü vermesine çok sayıda kesimden tepki yağdı.

Şamil Tayyar'dan Barzani'nin tepki çeken görüntüsüne 'Habur' benzetmesi

"DEVLET TEAMÜLLERİNE UYGUN DEĞİL"

Medya Kritik programında açıklamalarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, bu görüntünün sürece zarar verebileceğini ve psikolojik olarak ilk çözüm sürecindeki Habur vakasını anımsattığını aktardı. Tayyar "Cizre'den gelen görüntüler var. Barzani'nin üniformalı korumalarının uzun namlulu silahlarla görüntüleri devlet teamüllerine protokol kurallarına uygun olmayan görüntüler." dedi.

Şamil Tayyar'dan Barzani'nin tepki çeken görüntüsüne 'Habur' benzetmesi

"HABUR VAKASI GİBİ GELDİ"

Bölge güvenliğinden iki bakanlığın sorumlu olduğunu hatırlatan Tayyar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sınır güvenliği Milli Savunma Bakanlığına bağlı. İçeri girdiğinden itibaren de İçişleri Bakanlığına bağlı. İkisinin birlikte sorumluluğu olabileceğini düşünüyorum. Bu görüntülerin karikatürize ederek anlatacağım, bana sanki psikolojik olarak birinci çözüm sürecindeki Habur vakası gibi geldi. Şamil Tayyar'ın sıradan bir vatansever eski bir milletvekili, gazeteci olarak kurduğu cümleler mi sürece zarar verir bu mu zarar verir?"

Şamil Tayyar'dan Barzani'nin tepki çeken görüntüsüne 'Habur' benzetmesi
#şırnak
#cizre
#Mesut Barzani
#Silahlı Koruma
#Psikolojik Etki
#Habur Vakası
#Siyasi Karışım
#Gündem
