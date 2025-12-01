Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi

Borsa İstanbul'da yılın son temettü süreci başlıyor. Aralık 2025 temettü takvimi yayımlandı. Buna göre bu ay; Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding'in de içinde bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 20:56

’da dönemi sürüyor.

2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan Ebebek’e, ’den ’e, Tekfen Holding’den Metro ’a kadar birçok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı verecek.

Takvime göre yılın son ayında toplam 20 şirketin ödeme yapması tahmin edilirken, tarih ve tutarlar yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı.

Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi

2025 ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ

  • Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

BIST Kodu: TCELL

Temettü (Net): 1,5455 TL

Ödeme Tarihi: 26.12.2025

  • Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: BVSAN

Temettü (Net): 0,8165 TL

Ödeme Tarihi: 02.12.2025

  • Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

BIST Kodu: FROTO

Temettü (Net): 5,1425 TL

Ödeme Tarihi: 03.12.2025

Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi
  • Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: GOLTS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

  • Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: ELITE

Temettü (Net): 0,0425 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

  • Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST Kodu: MTRYO

Temettü (Net): 0,0518 TL

Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi
  • Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

BIST Kodu: EBEBK

Temettü (Net): 0,4250 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

  • Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

BIST Kodu: PSDTC

Temettü (Net): 1,4558 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

  • Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

BIST Kodu: BIMAS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 17.12.2025

Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi
  • Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

BIST Kodu: SDTTR

Temettü (Net): 0,0727 TL

Ödeme Tarihi: 24.12.2025

  • Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.

BIST Kodu: TKFEN

Temettü (Net): 0,2820 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

  • Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

BIST Kodu: RGYAS

Temettü (Net): 1,3935 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

ETİKETLER
#yatırım
#borsa istanbul
#bim
#temettü
#turkcell
#Ford Otosan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.