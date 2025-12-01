Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi

Borsa İstanbul’da temettü dönemi sürüyor.

2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan Ebebek’e, BİM’den Turkcell’e, Tekfen Holding’den Metro Yatırım’a kadar birçok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı verecek.

Takvime göre yılın son ayında toplam 20 şirketin ödeme yapması tahmin edilirken, tarih ve tutarlar yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı.

2025 ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

BIST Kodu: TCELL

Temettü (Net): 1,5455 TL

Ödeme Tarihi: 26.12.2025

Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: BVSAN

Temettü (Net): 0,8165 TL

Ödeme Tarihi: 02.12.2025

Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

BIST Kodu: FROTO

Temettü (Net): 5,1425 TL

Ödeme Tarihi: 03.12.2025

Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: GOLTS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

BIST Kodu: ELITE

Temettü (Net): 0,0425 TL

Ödeme Tarihi: 05.12.2025

Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST Kodu: MTRYO

Temettü (Net): 0,0518 TL

Ödeme Tarihi: 08.12.2025

Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

BIST Kodu: EBEBK

Temettü (Net): 0,4250 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

BIST Kodu: PSDTC

Temettü (Net): 1,4558 TL

Ödeme Tarihi: 15.12.2025

Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

BIST Kodu: BIMAS

Temettü (Net): 4,2500 TL

Ödeme Tarihi: 17.12.2025

Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

BIST Kodu: SDTTR

Temettü (Net): 0,0727 TL

Ödeme Tarihi: 24.12.2025

Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.

BIST Kodu: TKFEN

Temettü (Net): 0,2820 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

BIST Kodu: RGYAS

Temettü (Net): 1,3935 TL

Ödeme Tarihi: 31.12.2025