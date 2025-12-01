Bu ay hangi şirket ne zaman temettü ödemesi yapacak? Aralık takvimi

Kategoriler
Borsa İstanbul’da temettü dönemi sürüyor.
2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan Ebebek’e, BİM’den Turkcell’e, Tekfen Holding’den Metro Yatırım’a kadar birçok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı verecek.
Takvime göre yılın son ayında toplam 20 şirketin ödeme yapması tahmin edilirken, tarih ve tutarlar yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı.
BIST Kodu: TCELL
Temettü (Net): 1,5455 TL
Ödeme Tarihi: 26.12.2025
BIST Kodu: BVSAN
Temettü (Net): 0,8165 TL
Ödeme Tarihi: 02.12.2025
BIST Kodu: FROTO
Temettü (Net): 5,1425 TL
Ödeme Tarihi: 03.12.2025
BIST Kodu: GOLTS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
BIST Kodu: ELITE
Temettü (Net): 0,0425 TL
Ödeme Tarihi: 05.12.2025
BIST Kodu: MTRYO
Temettü (Net): 0,0518 TL
Ödeme Tarihi: 08.12.2025
BIST Kodu: EBEBK
Temettü (Net): 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
BIST Kodu: PSDTC
Temettü (Net): 1,4558 TL
Ödeme Tarihi: 15.12.2025
BIST Kodu: BIMAS
Temettü (Net): 4,2500 TL
Ödeme Tarihi: 17.12.2025
BIST Kodu: SDTTR
Temettü (Net): 0,0727 TL
Ödeme Tarihi: 24.12.2025
BIST Kodu: TKFEN
Temettü (Net): 0,2820 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025
BIST Kodu: RGYAS
Temettü (Net): 1,3935 TL
Ödeme Tarihi: 31.12.2025