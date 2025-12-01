Fenerbahçe-Galatasaray derbisine olaylı başlangıç: Kadıköy'de mesaj net!

Fenerbahçe'den derbi öncesinde Galatasaray'a salvo geldi. Fenerbahçe Stadyumu'nda, maçın başlangıcından önce 2002 tarihi hatırlatıldı ve tribünlerde coşku arttı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A 6-0 MESAJI

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 6-0'lık unutulmaz maç gündeme taşındı ve o günkü derbide golleri atan futbolcuların isimleri zemine yansıtıldı! Aynı anda tribünlerin de büyük coşku gösterdiği ışıklandırma, Fenerbahçe tribünlerinin marşlara eşlik etmesiyle devam etti.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE BÜYÜK COŞKU

Fenerbahçe tribünleri; derbiye özel hazırladığı koreografilerle akşama başladı. İlk düdük öncesinde derbinin heyecanı stadyumdan televizyonlara ve ülkeye yayıldı.