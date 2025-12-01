Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Derbiye saatler kaldı

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev derbi mücadelesi gerçekleştirilecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik mücadelede Süper Lig'in yeni liderli belli olacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde lider olan Galatasaray bu sezon oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa puan farkını 4'e çıkartacak. Beraberlik durumunda ise Galatasaray ligde liderliğini sürdürmeye devam edecek.

Namağlup bir şekilde ilerleyen Fenerbahçe ise bu sezon oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 31 puan toplayan sarı-lacivertliler derbiden galibiyet ile ayrılırsa hem liderlik koltuğuna oturacak, hem de 2 puan fark atacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe 2. sırada kalmaya devam edecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.