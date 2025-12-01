Galatasaray'dan derbi öncesi şikâyet!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint Gilloise karşılaşmasının hakem sürecini UEFA'ya taşıdı. Esasen ise maçtaki hakem performansından memnun olmayan temsilcimiz, Jose Maria Sanchez Martinez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA BAŞVURU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Okan Buruk da müsabaka sonrasında net bir mesaj vermiş ve "Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu (Union Saint Gilloise formasını giyen Promise David) golü attı. Onun dışında 4-5 kez herhangi tehlikeli bir sakatlık yokken oyunu durdurdu. Bu akşam da İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz ama hakemin çok kritik ve büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu hata sonucunda hakemin kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye ümit ediyorum." değerlendirmesini yapmıştı.