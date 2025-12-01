Bakanlık 3 markayı ifşa etti! Taklit ve tağşiş listesine bal girdi

Kategoriler
Gıda sahtecilerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri göz açtırmıyor. Güvenilir gıda isimli internet sayfası üzerinden sıklıkla yapılan denetimlere dair vatandaşlar bilgilendiriliyor ve gıdada uygun olmayan işleyiş yürütenlerin markası ifşa ediliyor.
Son olarak bu ayın ilk gününde listeye 3 bal markası girdi. Balda taklit ve tağşiş yapan markalar açıklandı. Testlere göre Ravza Bal, Ecegün ve Asbal isimli markaların ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.