Taklit ve tağşiş listesinde yeni ürünler: Kıymadan kalp çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden anlık olarak halka duyurmaya devam ediyor.
Yapılan son denetimlerde dana kıyma ve sucukta kanatlı eti, Adana kebapta baş ve kalp eti, bazı zeytinyağlarında tohum yağı karışımı ve süzme balda taklit/tağşiş tespit edildi.