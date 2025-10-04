Menü Kapat
19°
Yaşam
 Yasemin Güldemir

Bakkalda şok eden görüntü! 2022 tarihli gıdalar halen raflarda

Mersin'de zabıta ekiplerince bir bakkalda yapılan denetimde tarihi geçmiş gıdalar bulundu. Özellikle çocukların sevdiği şekerlemelerin de aralarında bulunduğu ürünler ele geçirildi.

Bakkalda şok eden görüntü! 2022 tarihli gıdalar halen raflarda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
12:13
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
14:21

'in merkez Akdeniz ilçesinde bir mahalle bakkalında özellikle çocukların sevdiği şekerleme ve keklerin de aralarında bulunduğu tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi. Son tüketim tarihi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait çeşitli gıdalar tespit edildi.

Bakkalda şok eden görüntü! 2022 tarihli gıdalar halen raflarda

PARA CEZASI VERİLDİ

Aralarında çocukların severek tükettiği kekler ve şekerlemelerin de bulunduğu ürünler araca yüklenerek imha edilmek üzere zabıta merkezine götürüldü. İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Bakkalda şok eden görüntü! 2022 tarihli gıdalar halen raflarda

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ekiplerimiz düzenli olarak ilçe genelinde denetimler yapıyor. Özellikle gıdaların saklama şartları ve son tüketim tarihleri titizlikle kontrol ediliyor. Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız sürecek."

