Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Denetimde mide bulandıran görüntüler! Çok sayıda bozuk ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri bir süt imalathanesine denetim düzenledi. Denetim sırasında ortaya çıkan görüntüler görenleri şoke etti. Denetim sonunda zabıta ekipleri, işletmeye cezai işlem uygulayıp mühürledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 12:28

Şanlıurfa'da denetim gerçekleştiren ekipleri, bir imalathanesinde düzenledikleri baskında, kurallarına aykırı şekilde üretilen 350 kilogram peynir ile 300 kilogram yoğurt ele geçirdi. Mahalle aralarındaki marketleri de denetleyen ekipler, kurtlanmış ve bozulmuş bir çok ürün ele geçirdi.

Denetimde mide bulandıran görüntüler! Çok sayıda bozuk ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

RUHSATSIZ ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olarak çalıştırılan bir süt ürünleri imalathanesine düzenledi. İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenlenen baskında, hijyenik olmayan şartlarda üretilen 350 kilogram peynir ile kovalara konulmuş halde satışa hazır 300 kilogram yoğurt ele geçirdi.

Denetimde mide bulandıran görüntüler! Çok sayıda bozuk ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

İŞLETMEYE MÜHÜR VURULDU

Araçlara yüklenen ürünler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edildi. Cezai işlem uygulanan iş yeri, ekipler tarafından kapatılarak mühürlendi. Kurtlanmış ve bozulmuş ürünler ele geçirildi Kuruyemiş satışı yapılan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise uygun şartlarda muhafaza edilmediği için kurtlanmış ve son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit etti. Bu ürünlere el koyan ekipler, sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

Denetimde mide bulandıran görüntüler! Çok sayıda bozuk ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
ETİKETLER
#baskın
#zabıta
#hijyen
#gıda güvenliği
#süt ürünleri
#Ruhsatsız Işletme
#Ilaçlı Gıda
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.