Denetimde mide bulandıran görüntüler! Çok sayıda bozuk ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'da denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, bir süt ürünleri imalathanesinde düzenledikleri baskında, hijyen kurallarına aykırı şekilde üretilen 350 kilogram peynir ile 300 kilogram yoğurt ele geçirdi. Mahalle aralarındaki marketleri de denetleyen ekipler, kurtlanmış ve bozulmuş bir çok ürün ele geçirdi.

RUHSATSIZ ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olarak çalıştırılan bir süt ürünleri imalathanesine baskın düzenledi. İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenlenen baskında, hijyenik olmayan şartlarda üretilen 350 kilogram peynir ile kovalara konulmuş halde satışa hazır 300 kilogram yoğurt ele geçirdi.

İŞLETMEYE MÜHÜR VURULDU

Araçlara yüklenen ürünler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edildi. Cezai işlem uygulanan iş yeri, ekipler tarafından kapatılarak mühürlendi. Kurtlanmış ve bozulmuş ürünler ele geçirildi Kuruyemiş satışı yapılan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise uygun şartlarda muhafaza edilmediği için kurtlanmış ve son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit etti. Bu ürünlere el koyan ekipler, sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.